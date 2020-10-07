Как приблизить мир к устойчивому развитию, не выходя из магазина. Часть 2: экомаркировки по жизненному циклу
Обычный день. Проснулся, сходил на работу, погулял с ребенком, зашел в супермаркет. Совершенно некогда спасать мир: сажать деревья, переходить на «ноль отходов», убирать мусор вдоль берегов. Если бы только был способ сделать вклад в сохранение природы, почти не меняя привычек! Что-нибудь в высшей степени удобное и при этом действительно полезное для себя, своей семьи и всей нашей планеты…
Хорошая новость: такой способ есть — это покупка товаров с экомаркировками. «Зеленый шопинг» — нечто полностью противоположное так называемой шопинг-терапии с ее импульсивными покупками ради короткой эмоциональной разрядки. Чтобы наш выбор был экологичным для нас самих и окружающей среды, нам стоит голосовать рублем за экологически ответственных производителей и их прогрессивные практики. Но стоп! Кажется, нам уже что-то продают? Не волнуйтесь: очень скоро все будет предельно ясно.
Экомаркировка по жизненному циклу — инструмент устойчивого развития, признанный ООН
Все говорят об устойчивом развитии, но что это такое? Говоря простым языком, это такая модель развития человечества, при которой следующие поколения смогут благополучно жить, располагая всеми природными ресурсами, которыми пока еще располагаем мы с вами. Понятие «устойчивое развитие» — это табурет на трех ногах, имя которым экономическая, социальная и экологическая устойчивость. Все три вида устойчивости необходимы — без одной ножки табурет падает. Все три вида взаимосвязаны, ведь если люди живут в нищете, они не станут переживать об исчезающих видах животных. Наконец, все три вида всесторонне отражены в 17 Целях устойчивого развития ООН.
Справка
В 2015 году ООН приняла «Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и выбрала 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), которые стали ориентиром для всего мирового сообщества. Цели в сфере охраны окружающей среды подразделяются на множество конкретных задач — например, «понизить уровень загрязнения воды токсичными химикатами», «покончить с браконьерством и незаконной торговлей животными», «вдвое снизить потери продовольствия». Экомаркировки по жизненному циклу, о которых мы уже начали говорить, признаны ООН эффективным инструментом достижения сразу нескольких ЦУР, в том числе Цели № 12: Устойчивое производство и потребление. В России тоже есть такая экомаркировка — «Листок жизни».
Итак, если верить экспертам ООН, вы можете делать реальный вклад в устойчивое развитие, просто выбирая товары с экологической маркировкой по жизненному циклу. Однако вам наверняка хочется сделать вывод самостоятельно — а потому продолжим разбираться.
Есть бренды, которые не перекладывают ответственность на вас, а берут ее на себя
Кто-то готов превратить собственный балкон в филиал пункта раздельного сбора отходов, а кто-то считает, что его усилия по сохранению природы не имеют смысла — особенно по сравнению с тем огромным ущербом, который наносят нашей планете корпорации. И тем и другим, вероятно, будет интересно узнать, что есть компании, которые берут на себя повышенную экологическую ответственность вместо того, чтобы перекладывать ее на плечи потребителя. Они внедряют принципы устойчивого развития в свою деятельность уже сегодня, не дожидаясь зрелого запроса на это со стороны массового покупателя, и производят самые экологичные в своем роде товары.
Что делают экологически ответственные производители:
- выбирают экологически ответственных поставщиков;
- повышают долю возобновляемого сырья в составе продукта;
- производят продукты с составом, максимально безопасным для человека и окружающей среды;
- ведут регулярный мониторинг потребления ресурсов, снижают энерго- и водопотребление на единицу продукции;
- снижают образование отходов, повышают долю раздельного сбора и переработки;
- повышают долю вторсырья в составе упаковки, делают ее однослойной, минималистичной и перерабатываемой на территории России;
- работают над экопросвещением сотрудников;
- проходят добровольную сертификацию и отмечают свои товары надежными экомаркировками, чтобы мы с вами безошибочно узнавали их на полках супермаркета.
Можно объяснить на конкретных примерах?
За примерами необязательно ходить в зарубежные практики. Российский бренд BioMio от Splat — продукция отмечена «Листком жизни» — ведет работу по всем перечисленным пунктам:
Есть экспертные организации, чья оценка гарантирует экологичность продукта
Именно гарантирует. Не будь эта гарантия на 100% достоверной, сотни экспертов мирового уровня тут же лишились бы работы. Поэтому экомаркировки по жизненному циклу, которым вы можете доверять, соответствуют ряду критериев:
- они независимы — экосертификацию проводит незаинтересованная третья сторона;
- они прозрачны — требования экостандарта всегда есть в открытом доступе;
- они признаны на международном уровне — аттестованы во Всемирной ассоциации экомаркировок (GEN).
Ни один товар не может быть экологичным на все 100%, но его воздействие на природу всегда можно уменьшить. Как это сделать? Производитель может не знать всех нюансов, но их знают эксперты по экосертификации. Для этого они открыто сотрудничают со специалистами разных отраслей, разрабатывая и регулярно обновляя экостандарты — списки конкретных требований для различных товаров, с учетом научных данных и передовых экологических практик.
Как вы могли заметить на примере BioMio, в результате экологичнее становится не только сам товар, но и весь его жизненный цикл — от добычи сырья до производства, упаковки, транспортировки, эксплуатации и утилизации. Это товар, не просто безопасный для человека, но и экологически предпочтительный, то есть со сниженным воздействием на окружающую среду. Экомаркировки по жизненному циклу гарантируют: производитель действительно уменьшает негативное влияние на окружающую среду на разных этапах своей деятельности.
Есть эксперты, которые гарантируют компетентность предыдущих экспертов на мировом уровне
Важно, чтобы все были уверены: экомаркировка полностью соответствует передовым мировым практикам, а не является плодом чьего-то бурного воображения. Поэтому самые авторитетные экомаркировки по жизненному циклу проходят аттестацию во Всемирной ассоциации экомаркировок. Вот они:
Зачем так сложно? Чтобы защитить интересы потребителя и планеты
Допустим, очередное фермерское хозяйство решило заявить о себе как «экоферма в Подмосковье» и накрутить цены на продукты на 150%. На каком основании? Да потому, что трава там зеленая и небо голубое. Спросите большинство продавцов экопродуктов, какие экологичные фермерские практики внедрены на их экоферме? Как ведется защита и очистка почв, водоемов, поддержка разнообразия растений и животных, как снижается потребление природных ресурсов? В большинстве случаев на вас воззрятся в изумлении и будут твердить что-то про «у нас все чисто» и «без химии».
Но если производитель настроен серьезно, он обратится к независимым экспертам, ознакомится с экостандартами и не пожалеет долгих месяцев труда, чтобы выполнить их строгие требования. Потому что разница между «экофермой» под синим небом и товаром с экомаркировкой по жизненному циклу — примерно как между «сказать» и «сделать».
Все это может работать только при вашей поддержке
Итак, за каждым продуктом со значком экомаркировки по жизненному циклу стоят:
- ответственный производитель, который сделал гораздо больше для защиты окружающей среды и сбережения природных ресурсов, чем конкуренты;
- независимые эксперты, которые разработали четкий список экологических требований, поддерживают его актуальность и проверяют, что производитель им правда соответствует;
- эксперты мирового уровня, которые проверили экспертов на уровне экомаркировки, убедились в их компетентности и аттестовали их систему в GEN.
Добавим в эту цепочку последнее звено — ответственного потребителя, то есть вас. Того, кто не может и не должен быть экоэкспертом, вникать во все тонкости требований экостандартов и хитросплетения экспертной иерархии. Но что он действительно может, так это запомнить значки авторитетных экологических маркировок. И делать выбор в пользу гарантированно безопасных, экологически предпочтительных продуктов.
Или нет, можно даже не запоминать значки! А просто установить мобильное приложение «Ecolabel Guide» (App Store или Google Play) для быстрого и удобного поиска экопродуктов в магазинах.
Итак, теперь вы знаете, что такое экомаркировка по жизненному циклу и какое отношение маленький значок на упаковке имеет к устойчивому развитию человечества. Впрочем, «зеленый шопинг» на этом не заканчивается. Если вы еще не читали первую часть этой статьи — обратитесь к ней, чтобы узнать, какие еще существуют способы «проголосовать» за устойчивое развитие, не выходя из магазина, что такое самодекларации и гринвошинг.
Материал подготовлен при поддержке Экологического союза и Splat