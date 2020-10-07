Как приблизить мир к устойчивому развитию, не выходя из магазина. Часть 2: экомаркировки по жизненному циклу

Обычный день. Проснулся, сходил на работу, погулял с ребенком, зашел в супермаркет. Совершенно некогда спасать мир: сажать деревья, переходить на «ноль отходов», убирать мусор вдоль берегов. Если бы только был способ сделать вклад в сохранение природы, почти не меняя привычек! Что-нибудь в высшей степени удобное и при этом действительно полезное для себя, своей семьи и всей нашей планеты…

Хорошая новость: такой способ есть — это покупка товаров с экомаркировками. «Зеленый шопинг» — нечто полностью противоположное так называемой шопинг-терапии с ее импульсивными покупками ради короткой эмоциональной разрядки. Чтобы наш выбор был экологичным для нас самих и окружающей среды, нам стоит голосовать рублем за экологически ответственных производителей и их прогрессивные практики. Но стоп! Кажется, нам уже что-то продают? Не волнуйтесь: очень скоро все будет предельно ясно.