Как приблизить мир к устойчивому развитию, не выходя из магазина. Часть 1: экомаркировки, самодекларации и гринвошинг
8 октября в мире отмечают Всемирный день экомаркировки. Самое время узнать, какие значки на упаковке товаров помогут «голосовать рублем» за устойчивое развитие — а какие не стоят вашего внимания (и почему). Инструменты ответственного потребления доступны каждому из нас. Чего не хватает, так это статей, которые разложили бы всю информацию «по полочкам» специально для ответственных потребителей. Исправим это.
Все больше компаний заявляют, что производят экопродукты. Можно ли этому доверять?
Не всегда. Одни производители добровольно берут на себя повышенные обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду: воплощают в жизнь масштабные программы устойчивого развития, повышают экологичность товаров, упаковки, внедряют зеленые технологии в производственные процессы. Другие просто ловят «зеленый хайп». Способ отличить первых от вторых придумали уже более 40 лет назад, и это экологическая маркировка.
Мы потребляем ресурсы планеты так интенсивно, что ее экологические системы уже не успевают восстанавливаться. В такой ситуации экомаркировки становятся для миллионов людей «путеводными звездами», помогая найти экологически предпочтительные товары и ответственных производителей. Практика показала, что экомаркировки действительно эффективны для решения экологических проблем — во многом благодаря своим строгим критериям и достоверной процедуре сертификации.
Что за маркировка, как она выглядит? Хочу ее запомнить
Все не так просто: в современном мире около 500 экологических маркировок. Одни оценивают товар комплексно, на всех этапах его жизненного цикла. Другие охватывают отдельные аспекты экологичности товара, сосредотачиваясь на решении конкретных экопроблем, связанных с его производством или эксплуатацией. К счастью, для того, чтобы покупать экотовары, совершенно не нужно знать все экомаркировки — достаточно ориентироваться в популярных и пользоваться мобильным приложением по распознаванию экомаркировок Ecolabel Guide.
А что вообще такое экотовар?
Чтобы определить, экологичен ли товар, эксперты обычно оценивают следующие аспекты его воздействия на окружающую среду.
Бывают экотовары, у которых ответ «да» по всем пунктам: от сырья до производства и упаковки. Бывают и те, у которых он касается только части аспектов — например, бытовая техника с рекордно низким энергопотреблением. Для тех и других есть разные типы экомаркировок: одни оценивают весь жизненный цикл продукта, а другие — его отдельные этапы. Таким образом, у вас есть выбор товаров с теми или иными экологическими преимуществами.
Для меня важно, чтобы товар был экологичным по всем пунктам – от сырья до упаковки. Какую экомаркировку выбрать?
Запомните самые авторитетные экомаркировки, оценивающие все аспекты экологичности, от добычи сырья — до производства, эксплуатации и утилизации. Их называют экомаркировками по жизненному циклу. Вот что они гарантируют.
Экомаркировки по жизненному циклу есть почти на всех континентах. А ООН признала такую экомаркировку эффективным инструментом для достижения 12-й Цели устойчивого развития — ответственного потребления и производства.
А есть ли российские экомаркировки по жизненному циклу?
Всего одна — «Листок жизни». Именно она получила признание как на международном, так и на федеральном уровнях. То есть, аттестована во Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN) и аккредитована в Росаккредитации.
Почему экомаркировки по жизненному циклу признаны ООН, читайте во второй части нашей статьи.
Для меня важно, чтобы продукты были органическими и выращивались в условиях, максимально близких к природным. Какую экомаркировку выбрать?
В таком случае вам стоит запомнить органик-маркировки. Смотрите, какие аспекты экологичности товаров они оценивают.
Я хочу узнавать и те продукты, которые экологичны по одному или нескольким из аспектов. Какие экомаркировки мне в этом помогут?
Вам нужны авторитетные экомаркировки, которые оценивают отдельные этапы жизненного цикла товара, чтобы внести вклад в решение той или иной экологической проблемы.
У вас в списке чего-то не хватает! Я видел много других зеленых значков с надписями «органик», «эко» и «био»…
Осторожно! Не все зеленые значки — это настоящие экомаркировки. На этикетках товаров вы можете встретить и экологические самодекларации производителей, и даже самый настоящий гринвошинг, или «зеленую отмывку». Не торопитесь с выводами. В таких ситуациях мы советуем применять «принцип светофора».
Умеете ли вы выбирать экотовары и можете ли попасться на крючок гринвошинга, можно узнать с помощью нашего теста, а перед этим несколько подсказок, как противостоять гринвошерам и чем могут помочь знания об экомаркировках.
Как защитить себя от гринвошинга?
- Выбирайте товары с экомаркировками.
- Запрашивайте у магазинов или самого производителя доказательства экологичности.
- Планируйте покупки экотоваров, чтобы избежать гринвошинга в спонтанных покупках, когда вы не вооружены знаниями.
Я уже забыл, для чего мне все это знать?
Зная экомаркировки и понимая разницу между ними, вы всегда сможете поддержать по-настоящему «замороченных» за экологию производителей. Для этого достаточно просто выбрать «правильные» продукты в магазинах: от продуктового супермаркета, рядом с вашим домом, до специализированных магазинов, как «Леруа Мерлен». А главное, теперь вы сможете делать покупки так, чтобы побудить крупные корпорации менять свои стратегии и больше заботиться об устойчивом развитии. Ведь чем выше спрос на экотовары, тем качественнее предложение.
Материал подготовлен при поддержке Экологического союза и «Леруа Мерлен». Инфографика подготовлена «Герань и Партнеры».