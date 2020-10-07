Как приблизить мир к устойчивому развитию, не выходя из магазина. Часть 1: экомаркировки, самодекларации и гринвошинг

Не всегда. Одни производители добровольно берут на себя повышенные обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду: воплощают в жизнь масштабные программы устойчивого развития, повышают экологичность товаров, упаковки, внедряют зеленые технологии в производственные процессы. Другие просто ловят «зеленый хайп». Способ отличить первых от вторых придумали уже более 40 лет назад, и это экологическая маркировка.

Мы потребляем ресурсы планеты так интенсивно, что ее экологические системы уже не успевают восстанавливаться. В такой ситуации экомаркировки становятся для миллионов людей «путеводными звездами», помогая найти экологически предпочтительные товары и ответственных производителей. Практика показала, что экомаркировки действительно эффективны для решения экологических проблем — во многом благодаря своим строгим критериям и достоверной процедуре сертификации.