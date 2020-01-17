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Жизнь планеты

Как работает тайский рынок посреди железной дороги: видео

Анастасия Баринова
17 января 2020
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Фото: Шеврин Дмитрий
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Фото: abdessamadlarrag/Instagram
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Фото: wandertheglode/Instagram
Рынок сворачивается прямо перед идущим поездом и разворачивается сразу за ним.

В 1904 году в Таиланде открылась новая железнодорожная ветка длиной 33 км, соединившая Бангкок с провинцией Самутсакхон. К настоящему времени линия состоит из двух участков общей протяженностью 67 км. Одна из остановок, Maeklong в центре города Самутсонгкхрам, прославилась на весь мир: здесь рельсы проложены прямо через оживленный рынок Talad Rom Hoop — «Рынок со сворачивающимися зонтами».

Продажа свежих продуктов рядом со станцией велась много лет, но после строительства автомагистрали железная дорога стала не так важна, как прежде, а рынок, напротив, все разрастался, захватывая пространство вокруг себя. В результате торговые ряды буквально наступают на рельсы.

Поезд ходит восемь раз в сутки; перед его приближением звучит оповещение. Со стороны станции Ban Laem он идет медленно, со скоростью около 10 км/ч, а в обратную сторону «разгоняется» до 20 км/ч.

Продавцам не составляет труда каждый раз разбирать и затем собирать часть конструкций. Местные жители не считают это занятие чем-то особенным, зато для туристов это — необычная достопримечательность, и они приезжают сюда в первую очередь для того, чтобы увидеть странный рынок своими глазами и запечатлеть его на фото и видео.

На рынке продаются морепродукты, фрукты и овощи, и редкий турист уходит без покупок. По данным Euronews, ежегодно рынок Меклонг посещают до двух миллионов путешественников.

Посмотрите на самый большой рынок в Азии.