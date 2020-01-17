Как работает тайский рынок посреди железной дороги: видео

Поезд ходит восемь раз в сутки; перед его приближением звучит оповещение. Со стороны станции Ban Laem он идет медленно, со скоростью около 10 км/ч, а в обратную сторону «разгоняется» до 20 км/ч.

Продавцам не составляет труда каждый раз разбирать и затем собирать часть конструкций. Местные жители не считают это занятие чем-то особенным, зато для туристов это — необычная достопримечательность, и они приезжают сюда в первую очередь для того, чтобы увидеть странный рынок своими глазами и запечатлеть его на фото и видео.