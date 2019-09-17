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Жизнь планеты

Как сервис Google Earth помог найти погибшего 22 года спустя

Анастасия Баринова
17 сентября 2019
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Фото: Google Earth
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Фото: Google Earth
Искать надо было под водой – но никто не догадывался!

7 ноября 1997 года в штате Флорида бесследно пропал 40-летний Уильям Молдт. Вечером он позвонил своей подруге из бара и сообщил, что скоро будет дома, но так и не вернулся. Мужчину последний раз видели живым, когда он садился в свою машину и, по словам очевидцев, он не выглядел пьяным.

После его исчезновения родные обратились в полицию, но до 2019 года о его судьбе ничего не было известно. Тайна была раскрыта в августе благодаря сервису Google Earth: рассматривая снимки района, один из местных жителей заметил, что в резервуаре для сточных вод, вокруг которого располагались дома, находится автомобиль.

Он связался с владельцами здания, и те удивились, что у них «на заднем дворе есть машина», однако послали беспилотник и убедились, что это так. На место прибыли полицейские, которые извлекли из воды машину. Внутри было найдено тело, а затем экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Молдту.

Район, где был обнаружены останки, в 1997 году находился на стадии строительства, однако водоем на тот момент уже существовал. Полиция предполагает, что американец не справился с управлением и въехал в него. Между тем силуэт автомобиля просматривался на Google-картах с 2007 года – просто никто на него не обращал внимания.

Узнайте, как можно путешествовать с помощью Google Street View, не выходя из дома.

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