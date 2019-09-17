Как сервис Google Earth помог найти погибшего 22 года спустя

7 ноября 1997 года в штате Флорида бесследно пропал 40-летний Уильям Молдт. Вечером он позвонил своей подруге из бара и сообщил, что скоро будет дома, но так и не вернулся. Мужчину последний раз видели живым, когда он садился в свою машину и, по словам очевидцев, он не выглядел пьяным.



После его исчезновения родные обратились в полицию, но до 2019 года о его судьбе ничего не было известно. Тайна была раскрыта в августе благодаря сервису Google Earth: рассматривая снимки района, один из местных жителей заметил, что в резервуаре для сточных вод, вокруг которого располагались дома, находится автомобиль.



Он связался с владельцами здания, и те удивились, что у них «на заднем дворе есть машина», однако послали беспилотник и убедились, что это так. На место прибыли полицейские, которые извлекли из воды машину. Внутри было найдено тело, а затем экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Молдту.