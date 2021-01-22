Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

Как слепить идеального снеговика

Анастасия Баринова
22 января 2021
/upload/iblock/a69/a691be8e7810b2aeb7d8730b8eb63c2f.jpg
Фото: Toshihiro Oimatsu/Flickr.com
/upload/iblock/e09/e09b1e7e504801c859b88b41a9ef5251.jpg
Фото: David Wiley/Flickr.com
/upload/iblock/d9c/d9c0910e4ddf80c6112eece996936714.jpg
Фото: Ann Wuyts/Flickr.com
/upload/iblock/97a/97af97ffdd90af7c900150f444366b80.jpg
Фото: Chris Brown/Flickr.com
/upload/iblock/d7e/d7ee4593dda14ba085c58277c3ccb669.jpg
Фото: Rahul Nair/Flickr.com
Люди лепят снеговиков с незапамятных времен, но только в XXI веке была вычислена формула его идеальных пропорций.

Лепка снеговиков — старинная детская зимняя игра, зародившаяся при чистке снега со двора или дорожек. Первая иллюстрация, дошедшая до наших дней, относится к 1380 году: снеговик изображен на страницах Часослова, хранящегося в библиотеке Гааги.

Лепка частей тела снеговика дает некое пространство для творчества, однако есть и каноническое представление об этой снежной скульптуре. Самым простым способом почистить снег во время оттепели — это скатать его в снежный шар. Таким образом, простейший снеговик состоит из трех комков снега, самый большой из которых становится брюшком, средний — грудью, а самый маленький — головой.

Вычислением идеальных пропорций для создания снеговика занимался математик Джеймс Хинд (James Hind) из британского Университета Ноттингем Трент. Как сообщает Daily Mail, его формула включает не только параметры скульптуры, но и такие характеристики, как температура на улице или чистота и свежесть снега.

Идеальные пропорции выглядят следующим образом:
• Количество снежных шаров — три;
• Общая высота — 1,62 м;
• Диаметр головы — 30 см;
• Диаметр корпуса — 50 см;
• Нижний шар — 80 см;
• Морковь для носа — 4 см;
• Расстояние между глазами — 5 см;
• Аксессуары — шляпа, шарф, перчатки;
• Пуговицы — три, равном расстоянии;
• Конечности — руки в виде палочек и крохотные снежки, символизирующие ноги;
• Лучшим снегом будет только что выпавший, а температура воздуха — от 0 °C и ниже.

Джеймс Хинд уже не в первый раз применяет математический подход к повседневным сферам жизни. Недавно, перед наступлением зимы, он рассчитал, какой толщины колготки женщинам стоит надевать в тот или иной день в зависимости от температуры и силы ветра.

Прочтите о других забавных исследованиях, которыми занимаются ученые.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Звезда

Наноснеговик добывает водород из воды

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!