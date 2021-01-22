Как слепить идеального снеговика

Лепка снеговиков — старинная детская зимняя игра, зародившаяся при чистке снега со двора или дорожек. Первая иллюстрация, дошедшая до наших дней, относится к 1380 году: снеговик изображен на страницах Часослова, хранящегося в библиотеке Гааги.

Лепка частей тела снеговика дает некое пространство для творчества, однако есть и каноническое представление об этой снежной скульптуре. Самым простым способом почистить снег во время оттепели — это скатать его в снежный шар. Таким образом, простейший снеговик состоит из трех комков снега, самый большой из которых становится брюшком, средний — грудью, а самый маленький — головой.

Вычислением идеальных пропорций для создания снеговика занимался математик Джеймс Хинд (James Hind) из британского Университета Ноттингем Трент. Как сообщает Daily Mail, его формула включает не только параметры скульптуры, но и такие характеристики, как температура на улице или чистота и свежесть снега.

Идеальные пропорции выглядят следующим образом:

• Количество снежных шаров — три;

• Общая высота — 1,62 м;

• Диаметр головы — 30 см;

• Диаметр корпуса — 50 см;

• Нижний шар — 80 см;

• Морковь для носа — 4 см;

• Расстояние между глазами — 5 см;

• Аксессуары — шляпа, шарф, перчатки;

• Пуговицы — три, равном расстоянии;

• Конечности — руки в виде палочек и крохотные снежки, символизирующие ноги;

• Лучшим снегом будет только что выпавший, а температура воздуха — от 0 °C и ниже.

Джеймс Хинд уже не в первый раз применяет математический подход к повседневным сферам жизни. Недавно, перед наступлением зимы, он рассчитал, какой толщины колготки женщинам стоит надевать в тот или иной день в зависимости от температуры и силы ветра.

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