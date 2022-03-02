Как сохранить спокойствие в тревожное время: советы психологов

Специалисты рассказали, как вести себя в стрессовых ситуациях и при панических атаках
Псхологи рассказали, как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации и что делать при панических атаках. По словам Ксении Аверс, сохранить психику и здоровье в непростые времена помогут несколько рекомендаций, к которым стоит прислушаться каждому.
Отключите информационный шум.
Ксения Аверс
психолог
- Увеличьте физическую активность. В случае, если у вас нарастает тревога, следует больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, ходить в бассейн. Это поможет «отключить» голову.
- Выражайте свои эмоции. Не держите в себе эмоции, но и не выплескивайте на других — проживайте их экологично. Можно выписать переживания на листок бумаги, прокричаться в лесу, поплакать. Не копите негатив внутри и не передавайте его другим, иначе напряжение будет только нарастать, создавая общий негативный фон.
- Не стесняйтесь обращаться к психологу. Особенно, если у вас начались панические атаки (ПА) — сейчас в сети много специалистов, готовых оказать помощь даже бесплатно. Психологам гораздо проще работать с пациентами в моменте, когда ПА только появились, чем тогда, когда у них уже наступила депрессия, началось тревожное расстройство или появилась неконтролируемая агрессия. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем проще будет вернуть себе нормальное состояние.
- Изучите техники самопомощи и применяйте их.
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Техник самопомощи много, важное место среди них занимают дыхательные практики. Некоторыми из них с National Geographic поделилась психолог Элена Гамаюн.
Одна из самых простых — дыхание на четыре счета. То есть, человек делает глубокий вдох, считая до четырех, и такой же долгий выдох. Между вдохом и выдохом (и наоборот) можно добавить четырехсекундные паузы. Эта техника поможет успокоиться во время приступов тревоги или панических атак.
Элена Гамаюн
психолог
Также «вернуться» в реальный мир помогут физические действия: можно детально рассмотреть или потрогать какие-то предметы в комнате, похлопать свое тело руками, заварить чай, приготовить еду, заняться простыми бытовыми делами.
После этого стоит расслабиться, например, включив спокойную музыку, звуки природы — шум волны, пение птиц или треск костра.
«Можно попробовать выполнить психологическую практику «центрирования». Встаньте на пол, сделайте глубокий вдох и выдох «в ноги». А затем представьте себя огромной могучей скалой, уходящей вершиной в небо. Представьте, что ваше состояние — спокойная сила, ваше поле — плотное и непробиваемое, никто и ничто не может повлиять на вас негативно. Вообразите вокруг себя плотную энергию и «заземлитесь», соединитесь с энергией земли, и она даст состояние равновесия и внутреннего спокойствия», — советует Гамаюн.
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