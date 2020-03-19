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Жизнь планеты

Как создать настроение с помощью цвета

Анастасия Баринова
19 марта 2020
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Фото: emmanuellemoureaux/Instagram
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Фото: emmanuellemoureaux/Instagram
Французский архитектор и дизайнер Эммануэль Муро проводит смелые эксперименты с бумагой.

Архитектор и дизайнер Эммануэль Муро (Emmanuelle Moureaux) родилась во Франции, но в 1996 году, в возрасте 25 лет, переехала в Токио. Здесь она открыла свою творческую студию и придумала новое направление современного искусства. Оно называется «шикири» (shikiri), что с японского языка можно перевести как «формирование пространства при помощи цвета». В работах Эммануэль цвет является не финальным штрихом, а основным и трехмерным инструментом.

Она экспериментирует с бумагой, создавая различные объекты. По всему миру проходят выставки «100 цветов», но инсталляции отличаются. Для проекта «Я здесь» дизайнер вырезала огромное множество разноцветных фигурок.

А к японскому празднику Танабата («Фестиваль звезд») Эммануэль обыграла традицию писать пожелания на листочках и создала «Вселенную слов» из 140 тысяч бумажных элементов. Она взяла за основу символы японского алфавита, которые складываются в слова и фразы с добрыми пожеланиями. Арт-объект «затягивает» людей внутрь — в мир переливов цвета и мечты.

Ее последняя на настоящий момент работа, состоящая из 168 000 бумажных цифр, называется «Кусочки времени». Каждый слой чисел отражает настоящее, прошлое и будущее, а взятые все вместе, объекты символизируют Землю, парящую в пространстве галереи. В эти дни выставка должна была бы привлекать посетителей в Лондоне, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации ее пришлось досрочно закрыть.

Полюбоваться работами Эммануэль Муро можно в виртуальном мире.