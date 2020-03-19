Как создать настроение с помощью цвета

Архитектор и дизайнер Эммануэль Муро (Emmanuelle Moureaux) родилась во Франции, но в 1996 году, в возрасте 25 лет, переехала в Токио. Здесь она открыла свою творческую студию и придумала новое направление современного искусства. Оно называется «шикири» (shikiri), что с японского языка можно перевести как «формирование пространства при помощи цвета». В работах Эммануэль цвет является не финальным штрихом, а основным и трехмерным инструментом.
Она экспериментирует с бумагой, создавая различные объекты. По всему миру проходят выставки «100 цветов», но инсталляции отличаются. Для проекта «Я здесь» дизайнер вырезала огромное множество разноцветных фигурок.
А к японскому празднику Танабата («Фестиваль звезд») Эммануэль обыграла традицию писать пожелания на листочках и создала «Вселенную слов» из 140 тысяч бумажных элементов. Она взяла за основу символы японского алфавита, которые складываются в слова и фразы с добрыми пожеланиями. Арт-объект «затягивает» людей внутрь — в мир переливов цвета и мечты.
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New Installation “Universe of Words” for the CALPIS brand 100th anniversary. Universe of Words 3331 Arts Chiyoda (Tokyo) July 4 - 7, 2019 ことばの宇宙 アーツ千代田3331（東京） 2019年7月4日（木）〜7日（日） #emmanuellemoureaux #100colors #universeofwords #エマニュエルムホー #100色 #ことばの宇宙 #カルピス #カルピス100周年 #カルピス七夕展 #アーツ千代田3331 #3331ArtsChiyoda
Ее последняя на настоящий момент работа, состоящая из 168 000 бумажных цифр, называется «Кусочки времени». Каждый слой чисел отражает настоящее, прошлое и будущее, а взятые все вместе, объекты символизируют Землю, парящую в пространстве галереи. В эти дни выставка должна была бы привлекать посетителей в Лондоне, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации ее пришлось досрочно закрыть.
Полюбоваться работами Эммануэль Муро можно в виртуальном мире.