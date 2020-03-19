Как создать настроение с помощью цвета

Архитектор и дизайнер Эммануэль Муро (Emmanuelle Moureaux) родилась во Франции, но в 1996 году, в возрасте 25 лет, переехала в Токио. Здесь она открыла свою творческую студию и придумала новое направление современного искусства. Оно называется «шикири» (shikiri), что с японского языка можно перевести как «формирование пространства при помощи цвета». В работах Эммануэль цвет является не финальным штрихом, а основным и трехмерным инструментом.