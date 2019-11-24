Как спасти исчезающие языки загадками
Там Тхи Тон решила изменить жизнь и карьеру, побывав в классе деревенской школы в горах Вьетнама на рядовом уроке языка, посвященном домашней обстановке. Она увидела, что ученики сбиты с толку: обучение родному языку на примере городского быта оказалось бесполезным для деревенских детей – выходцев из этнических меньшинств.
Вьетнамское правительство поддерживает преподавание языков этнических меньшинств с 1960-х. Сегодня родной язык изучают в 8 из 53 признанных этнических общин, составляющих 13 процентов населения страны. Недостаток понятных таким детям материалов мешал обучению, и тогда Тон обратилась к богатой самобытной культуре местных жителей. Она использует фольклор – в частности, загадки.
Тон составила яркую двуязычную банарско-вьетнамскую учебную тетрадь из 100 банарских загадок для школьников в провинции Зялай-Контум. Урок начинается с головоломки, например: «Вечером он полон, наутро снова пуст». Что это? (Дом!) Цель загадок – вызвать любопытство и подстегнуть воображение, объясняет Тон, ведь эти качества необходимы для продуктивного изучения языка. Но главное, впрочем в другом: у детей возникает связь языковых образов со знакомым бытом, что и помогает освоить и сохранить родной язык.
1/2 из 7000 существующих языков, скорее всего, исчезнет к концу столетия. На трети из них говорит менее тысячи человек. Из 109 языков, на которых говорят во Вьетнаме, 47 находятся под угрозой.
Численность банаров – 225 тысяч человек (менее процента населения Вьетнама). Как и другие этнические меньшинства, они борются за сохранение самобытности, которой угрожают бедность, экспансия современных технологий и культура основного населения. Тон надеется, что ее наработки помогут спасти и другие языки меньшинств.