Городская липосакция: как ведётся борьба с «канализационными монстрами»

Лондонская компания Thames Water закончила операцию по очистке канализации Гринвича от жирбергов (fatbergs). Этот новый термин вполне официален — по крайней мере в Британии: он образован от английских слов «жир» и «айсберг». Столь плотная пробка заполняет трубы практически каждого населённого пункта, поскольку люди, используя канализацию, бросают в нее предметы, которые не должны туда попадать.



Специалисты называют более десятка основных источников роста жирбергов: ватные палочки, презервативы, подгузники, влажные салфетки (состоящие из плотных волокон, в отличие от туалетной бумаги), зубная нить, использованные бритвы и другие мелкие пластиковые предметы, средства женской гигиены и несколько жиросодержащих веществ наподобие масел и соусов. Любые остатки еды — даже небольшие крошки — также «подпитывают» жирберги.