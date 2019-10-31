Городская липосакция: как ведётся борьба с «канализационными монстрами»

Лондонская компания Thames Water закончила операцию по очистке канализации Гринвича от жирбергов (fatbergs). Этот новый термин вполне официален — по крайней мере в Британии: он образован от английских слов «жир» и «айсберг». Столь плотная пробка заполняет трубы практически каждого населённого пункта, поскольку люди, используя канализацию, бросают в нее предметы, которые не должны туда попадать.
Специалисты называют более десятка основных источников роста жирбергов: ватные палочки, презервативы, подгузники, влажные салфетки (состоящие из плотных волокон, в отличие от туалетной бумаги), зубная нить, использованные бритвы и другие мелкие пластиковые предметы, средства женской гигиены и несколько жиросодержащих веществ наподобие масел и соусов. Любые остатки еды — даже небольшие крошки — также «подпитывают» жирберги.
Все это становится прочной основой, на которую нарастают органические вещества. Со временем эта «гора» твердеет и препятствует нормальной работе канализации.
Thames Water предложила каждому горожанину задуматься об этом. В октябре была запущена инициатива Unblocktober («Разблоктябрь» — игра слов «разблокировать» и «октябрь»). Показав, что происходит после того, как в трубы попадают посторонние предметы, специалисты попросили людей не использовать канализацию не по назначению. Позитивный результат от этих мероприятий можно наблюдать в недалёком будущем.
А пока Thames Water продолжает восстанавливать нормальную работу канализации. «Монстр» в Гринвиче весил 40 тонн и на 80% уменьшал пропускные возможности труб. Для его удаления команда из восьми техников работала по девять часов в день, используя не только мощные водонапорные аппараты, но и удаляя особо прочные фрагменты вручную. После мусор был извлечён танкерами и отправлен на переработку в Стратфорд (Лондон).
По всей стране специалисты извлекают 300 тысяч жирбергов разных размеров ежегодно, а работы обходятся в 100 миллионов фунтов. В 2017 году они извлекли жирберг массой 130 тонн и длиной 250 метров — это вдвое длиннее футбольного поля. Для того, чтобы проблема стала ещё очевиднее, часть этого жирберга была выставлена в музее.