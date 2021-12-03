Как Венеция сдерживает Адриатическое море: фото NASA

Сроки полноценного ввода в строй этой конструкции отодвигались из-за ряда возникающих проблем. С 2011 года они были перенесены на 2018, а затем – на 2023 год. Но частично система уже работает: с октября 2020 года барьеры MOSE поднимались 20 раз, позволяя Венеции противостоять серьезным наводнениям.

В общей сложности сеть состоит из 78 затопленных барьерных затворов, которые обычно лежат на дне. Если синоптики прогнозируют подъем воды более чем на 130 сантиметров, операторы манипулируют затворами так, чтобы создать временную дамбу. Это задерживает воду Адриатики, не позволяя ей проникать в окружающую город мелководную лагуну. Спутниковые снимки, полученные NASA в начале ноября, отлично иллюстрируют эффективность заграждений.