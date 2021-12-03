Как Венеция сдерживает Адриатическое море: фото NASA

С 2003 года власти Венеции работают над реализацией проекта MOSE (итал. Modulo Sperimentale Elettromeccanico: Экспериментальный электромеханический модуль). Это система мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря во время особенно высоких приливов.
Сроки полноценного ввода в строй этой конструкции отодвигались из-за ряда возникающих проблем. С 2011 года они были перенесены на 2018, а затем – на 2023 год. Но частично система уже работает: с октября 2020 года барьеры MOSE поднимались 20 раз, позволяя Венеции противостоять серьезным наводнениям.
В общей сложности сеть состоит из 78 затопленных барьерных затворов, которые обычно лежат на дне. Если синоптики прогнозируют подъем воды более чем на 130 сантиметров, операторы манипулируют затворами так, чтобы создать временную дамбу. Это задерживает воду Адриатики, не позволяя ей проникать в окружающую город мелководную лагуну. Спутниковые снимки, полученные NASA в начале ноября, отлично иллюстрируют эффективность заграждений.
В то время как барьеры на проливе Порто-ди-Лидо были подняты, заграждения в Порто-ди-Маламокко и Порто-ди-Кьоджа, напротив, были открыты – так лишняя вода могла уйти из лагуны.
Благодаря этим действиям город не сильно пострадал от ноябрьского наводнения: хотя уровень воды во время прилива поднимался выше 130 сантиметров, максимальной отметкой в Венеции было 83 сантиметра. Сейчас инженеры дорабатывают MOSE: одна из проблем, которую им предстоит решить, это модификация конструкции. 30 лет назад, когда она прошла техническую экспертизу, повышение уровня Мирового океана прогнозировалось на уровне 22 см, что давно не соответствует ни тенденциям, ни прогнозам.