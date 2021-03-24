Как выглядит извержение вулкана в Исландии с орбиты Земли

В феврале эксперты предупредили, что в результате множества небольших землетрясений на исландском полуострове Рейкьянес началось движение магмы и повысился риск извержения. В итоге лава прорвалась через поверхность возле Фаградалсфьядля, одного из нескольких щитовых вулканов на полуострове.

Хотя это событие было небольшим по сравнению с другими недавними извержениями в Исландии, оно было ярким и достаточно заметным, чтобы его могли увидеть спутники.

21 марта спутник Suomi NPP сумел сделать снимки ночной Исландии через тонкий слой облаков. Рейкьявик, Рейкьянесбайр и другие города выглядят на изображении яркими пятнами, а извержение выглядит как как новое пятно света в юго-западной части острова. Для сравнения на изображении слева показана та же область за несколько дней до извержения.

Изображения были получены с помощью набора радиометров видимого инфракрасного изображения (VIIRS), который обнаруживает свет в диапазоне длин волн от зеленого до ближнего инфракрасного и использует методы фильтрации для наблюдения слабых сигналов, таких как пожары, электрические огни и свечение, испускаемое лавой.

В течение дня спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) получал изображения в естественных и ложных цветах, поскольку выбросы от извержения слегка осветляли облака в этом районе.