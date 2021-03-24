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Жизнь планеты

Как выглядит извержение вулкана в Исландии с орбиты Земли

National Geographic Россия
24 марта 2021
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Фото: NASA
NASA поделилось спутниковыми снимками вулкана Фаградалсфьядль.

В феврале эксперты предупредили, что в результате множества небольших землетрясений на исландском полуострове Рейкьянес началось движение магмы и повысился риск извержения. В итоге лава прорвалась через поверхность возле Фаградалсфьядля, одного из нескольких щитовых вулканов на полуострове.

Хотя это событие было небольшим по сравнению с другими недавними извержениями в Исландии, оно было ярким и достаточно заметным, чтобы его могли увидеть спутники. 

21 марта спутник Suomi NPP сумел сделать снимки ночной Исландии через тонкий слой облаков. Рейкьявик, Рейкьянесбайр и другие города выглядят на изображении яркими пятнами, а извержение выглядит как как новое пятно света в юго-западной части острова. Для сравнения на изображении слева показана та же область за несколько дней до извержения.

Изображения были получены с помощью набора радиометров видимого инфракрасного изображения (VIIRS), который обнаруживает свет в диапазоне длин волн от зеленого до ближнего инфракрасного и использует методы фильтрации для наблюдения слабых сигналов, таких как пожары, электрические огни и свечение, испускаемое лавой.

В течение дня спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) получал изображения в естественных и ложных цветах, поскольку выбросы от извержения слегка осветляли облака в этом районе.

К настоящему моменту потоки лавы из трещины утихли, но извержение продолжается. Ученые полагают, что проснувшийся впервые за тысячи лет вулкан, вскоре может снова уснуть. Пользуясь моментом, многочисленные туристы приезжают к вулкану, чтобы полюбоваться зрелищем или даже устроить пикник, подогрев еду на застывшей, но все еще горячей лаве.

Взгляните, как выглядело недавнее извержение Этны — самого высокого действующего вулкана Европы.

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