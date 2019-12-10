Какие профессии освоить сегодня, чтобы быть востребованным завтра?

Согласно «Атласу новых профессий» от «Сколково», к 2030 году более пятидесяти существующих специальностей сменят 186 новых. В списке «вымирающих»: водитель, риэлтор, бухгалтер, диспетчер и многие другие.

Изменения на рынке труда видно уже сегодня — в задачах, которые можно автоматизировать, на смену человеку приходит машина. Следовательно, в новой экономике будет больше новых профессий, где люди будут заниматься только интеллектуальной работой и управлять машинами на основе искусственного интеллекта.

Например, к 2030 году в медицине могут появиться специалисты по биохакингу (настройке питания, сна, физических нагрузок с целью повышения продуктивности и замедления процессов старения — ред.), разработчики киберпротезов или операторы удаленной хирургии. А в сфере культуры не исключено появление композиторов, писателей и художников, создающих произведения с помощью искусственного интеллекта.

Конечно, этим специальностям пока нельзя обучиться. Но уже сейчас вы можете сделать шаг вперед и попробовать силы в профессиях на стыке настоящего и будущего. Они не потеряют актуальности в ближайшие десятки лет, а также помогут расширить ваши карьерные и финансовые возможности. Итак, начнем:

Data-маркетолог (маркетинговый аналитик)