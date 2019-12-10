Какие профессии освоить сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
Согласно «Атласу новых профессий» от «Сколково», к 2030 году более пятидесяти существующих специальностей сменят 186 новых. В списке «вымирающих»: водитель, риэлтор, бухгалтер, диспетчер и многие другие.
Изменения на рынке труда видно уже сегодня — в задачах, которые можно автоматизировать, на смену человеку приходит машина. Следовательно, в новой экономике будет больше новых профессий, где люди будут заниматься только интеллектуальной работой и управлять машинами на основе искусственного интеллекта.
Например, к 2030 году в медицине могут появиться специалисты по биохакингу (настройке питания, сна, физических нагрузок с целью повышения продуктивности и замедления процессов старения — ред.), разработчики киберпротезов или операторы удаленной хирургии. А в сфере культуры не исключено появление композиторов, писателей и художников, создающих произведения с помощью искусственного интеллекта.
Конечно, этим специальностям пока нельзя обучиться. Но уже сейчас вы можете сделать шаг вперед и попробовать силы в профессиях на стыке настоящего и будущего. Они не потеряют актуальности в ближайшие десятки лет, а также помогут расширить ваши карьерные и финансовые возможности. Итак, начнем:
Маркетинговый аналитик помогает бизнесу находить новые сферы развития и возможности заработка. Благодаря глубокому знанию аналитики он понимает, какие данные взять, откуда их выгрузить, как интерпретировать и использовать. Помимо этого data-маркетолог умеет прогнозировать спрос на продукт или услугу и оценивать возможности их продвижения. В отличие от типичного маркетолога он знает языки программирования R или Python, умеет визуализировать данные в Power BI или Tableau и предлагает внедрить изменения в компанию, только если они обоснованы данными.
На данный момент в России открыто около тысячи позиций для маркетинговых аналитиков, в Москве — 500 вакансий с уровнем зарплат от 80 до 130 тыс. рублей. Ищут таких специалистов как крупные холдинги, так и стремительно развивающиеся средние и малые компании. Например, Mail.ru, «Яндекс.Маркет», Lamoda, Nestle, Profi.ru, «Едадил» и т.д.
По данным исследования SuperData от Nielsen, к 2021 году мировой рынок VR вырастет в 4,5 раза по сравнению с 2018 годом и составит 19 млрд. долларов. Виртуальная реальность — огромное поле для создания квестов, игр, программ обучения сотрудников и привлечения клиентов. Естественно, без дизайнера в этой сфере никуда. Он должен понимать, как устроены процессы разработки и интерфейсы в виртуальной реальности, уметь их создавать, а также знать технические особенности VR-устройств.
Согласно HeadHunter, средняя зарплата VR-дизайнера составляет 150 тыс. рублей. Профессия совершенно новая, и вы сможете прийти в неё даже без опыта в веб- или графическом дизайне, главное — желание учиться. Так, курс по проектированию в VR можно пройти в Нетологии, освоив базовые навыки профессии всего за три месяца.
Гейм-дизайнер
Игровая индустрия — одна из самых интересных и перспективных бизнес-сфер сегодня. Спрос на игры постоянно растет, а в ответ ему выходят game-продукты, которые предлагают пользователю новые задачи, сценарии, инструменты и графику. Гейм-дизайнер знает психологию и маркетинг игр: как вовлекать пользователя в игру, создавать игровые маршруты и циклы, монетизировать их. Он умеет грамотно формулировать задачи для команды и способен убедить инвестора в успешности проекта. По данным HeadHunter, такие специалисты в среднем зарабатывают от 80 до 120 тыс. рублей в месяц.
Разработчик мобильных приложений
Смартфон помогает вам решить практически любую задачу: купить продукты, оплатить счета, заказать такси или просто пообщаться. Чтобы это стало возможным, над каждым мобильным приложением работает большая команда разработчиков и дизайнеров.
Профессия разработчика мобильных приложений подойдет вам, если вы любите техническую сферу, готовы выучить языки программирования и разбираться в iOS или Android. Для обеих платформ вакансий на позицию разработчика очень много, а зарабатывают они от 100 тыс. рублей в месяц. Приятный бонус: часто разработчики могут работать удаленно.
Слова «большие данные», «искусственный интеллект» и «машинное обучение» давно вышли за пределы IT-cферы. Сегодня они — главный тренд современности и будущего. Компании все чаще стараются работать с данными: ориентироваться на них в принятии решений, автоматизировать с их помощью процессы. Например, на основе данных о покупках ритейл-сети могут предугадать ваши вкусы и предпочтения и предлагать только потенциально интересные вам продукты. А в сельском хозяйстве искусственный интеллект помогает следить за теплицами и складами.
Поскольку работа с данными начинает охватывать все сферы, профессия аналитика данных будет становиться все более востребованной. По данным HeadHunter, стартовая зарплата такого специалиста в регионах составляет от 80 тыс. рублей в месяц, а в Москве аналитики данных в среднем получают 140 тыс. рублей в месяц. Переквалифицироваться в эту профессию проще всего будет программистам и маркетологам. Если вы работаете в другой сфере, это не значит, что дорога для вас закрыта: вам понадобится всего лишь чуть больше времени на обучение.
Если вы осознали, что пора сменить вектор развития, чтобы остаться востребованным в будущем, вам повезло: сегодня существует множество вариантов получения дополнительного образования. Например, в Нетологии вы можете освоить любую из перечисленных выше профессий будущего, получить образование, которое котируется у работодателей, а также помощь в трудоустройстве. Обучение каждой профессии занимает от трех месяцев до года. Дело за малым — решить, чему именно вам хочется учиться.