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Жизнь планеты

Какими были «галоши» индейцев

Софья Демьянец
07 октября 2020
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Эластичному и водонепроницаемому веществу, получаемому из латекса, индейцы дали название - каучук («кау» — дерево, «учу» — слезы)
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Так собирают сок гевеи
Индейцы Амазонии умели делать довольно интересную обувь.

Дерево гевея — основной источник натурального каучука — произрастало на Земле ещё три миллиона лет назад, а об удивительных свойствах сока этого дерева было известно ещё индейцам Амазонии.

Южноамериканские индейцы, чтобы защитить свои ноги от влаги, делали из латекса — сока гевеи — «галоши». Они обмакивали в него свои ноги, которые, когда латекс застывал, становились влагонепроницаемыми. Корзины также обмазывали соком гевеи, чтобы сделать их непромокаемыми, а мячи, скатанные из загустевшего каучука, индейцы использовали для игр, напоминавших футбол.

В Европе исследования сока гевеи начались в 18 веке, когда ученые Лондонского ботанического сада получили ростки каучуконосов. Химик Чарльз Макинтош, проведя ряд опытов, на основе латекса создал водонепроницаемую ткань. Из неё начали делать непромокаемые плащи, которые в честь ученого стали называть «макинтошами».

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