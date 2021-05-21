Какого цвета эти шары? Новая оптическая иллюзия

Эти парящие сферы могут на первый взгляд казаться красными, фиолетовыми или зелеными, но на самом деле все 12 сфер имеют одинаковый мягкий оттенок бежевого.

Эту оптическую иллюзию создал профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик. Она носит название «Сферы конфетти 5» и является примером иллюзии Манкера-Уайта, демонстрирующей несовершенное восприятие цвета нашими глазами.

Когда вы помещаете сплошную фигуру за полосы разного цвета, эти полосы влияют на то, как мы видим, что находится между ними. Наш мозг хочет заполнить промежутки между полосами. В зависимости от окружающих оттенков бежевый круг может выглядеть как другой цвет.