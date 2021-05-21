Какого цвета эти шары? Новая оптическая иллюзия

Эти парящие сферы могут на первый взгляд казаться красными, фиолетовыми или зелеными, но на самом деле все 12 сфер имеют одинаковый мягкий оттенок бежевого.
Эту оптическую иллюзию создал профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик. Она носит название «Сферы конфетти 5» и является примером иллюзии Манкера-Уайта, демонстрирующей несовершенное восприятие цвета нашими глазами.
Когда вы помещаете сплошную фигуру за полосы разного цвета, эти полосы влияют на то, как мы видим, что находится между ними. Наш мозг хочет заполнить промежутки между полосами. В зависимости от окружающих оттенков бежевый круг может выглядеть как другой цвет.
По словам Новика, уменьшение изображения усиливает эту иллюзию, а увеличение сводит к минимуму эффект.
У ученых есть конкурирующие теории о том, что происходит в мозге, вызывая этот сдвиг в восприятии. Некоторые думают, что иллюзия возникает на ранней стадии визуальной обработки, когда свет впервые попадает на сетчатку. Другие считают, что эффект проявляется позже, когда мозг обрабатывает данные. В отчете за 2010 год отмечается, что это может быть комбинация того и другого.
Новик в настоящее время выясняет, какие цветовые комбинации вызывают наибольшее видимое изменение цвета формы фона, чтобы максимизировать эффекты иллюзии. Кроме того, он пытается понять, как иллюзия Манкера-Уайта действует с трехмерными формами по сравнению с двухмерными.
«Иллюзия кажется более ощутимой или яркой со сферами, а не с плоскими дисками. И мы не знаем почему. На данный момент, думаю, этого никто не знает», — говорит Новик.
Посмотрите и на другие оптические иллюзии:
— загадку движущихся кругов;
— иллюзию, превращающую долины в горы;
— иллюзию на фасаде флорентийского дворца;
— иллюзию множества цветов на картинке;
— иллюзию волн и зигзагов;
— Сетку Германа.