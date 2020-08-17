«Калязин. Фрески затопленного монастыря»: новая экспозиция в Музее архитектуры

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет новую постоянную экспозицию «Калязин. Фрески затопленного монастыря», посвященную результатам многолетней работы по изучению и сохранению уникальной коллекции фресковой живописи Троице-Макарьева монастыря.
Троицкий Макарьев монастырь был основан преподобным Макарием Калязинским в 1434 году и был одним из самых богатых и почитаемых в России. Монастырь посещали Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович. Фрески Троицкого собора, представленные на выставке, были созданы царскими иконописцами, известными по лучшим живописным циклам первой половины XVII века в Московском Кремле и Звенигороде.
Монастырский ансамбль был уничтожен и затоплен в 1940 году при создании Угличского водохранилища, однако фрагменты настенной живописи были спасены силами экспедиции Академии архитектуры. Под руководством художника-реставратора П. И. Юкина, в январе–феврале 1940 года при температуре, достигавшей — 32 ℃, со стен Троицкого собора были сняты 126 фрагментов стенописей общей площадью 185 кв. м, 117 из них были переданы в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры, около 30 — направлены в другие музейные собрания, в том числе в коллекцию бывшего Строгановского училища.
Экспозиция Музея архитектуры посвящена, с одной стороны, истории разрушенного калязинского Троице-Макарьевского монастыря, с другой — деятельности Музея по спасению и реставрации уникальных росписей. Фрески, выбранные для экспозиции, включают в себя ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, а также изображения святых князей. В частности, публике будут показаны ктиторские прижизненные портреты Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, фрагменты летописей, орнаменты, фрески «Изгнание из Рая», «Строительство Вавилонской башни», «Новый Иерусалим», «Омовение ног», «Конь бледный и вороной», «Спас на престоле» и другие.
Экспозиция также представит макеты Троицкого собора и монастырской трапезной (автор макетов — архитектор Иван Леонидов), чертежи, фиксирующие постройки монастыря на момент 1939 года, и документальные свидетельства деятельности экспедиции Академии архитектуры, среди которых дневник с наблюдениями, фотографии. Отдельный раздел выставки расскажет о научной реставрации фресок, основанной на авторской методике В. П. Бурого и осуществленной в разные годы реставраторами Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.