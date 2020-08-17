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Жизнь планеты

«Калязин. Фрески затопленного монастыря»: новая экспозиция в Музее архитектуры

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
17 августа 2020
Пресс-показ пройдет 10 сентября, официальное открытие – 11 сентября.

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет новую постоянную экспозицию «Калязин. Фрески затопленного монастыря», посвященную результатам многолетней работы по изучению и сохранению уникальной коллекции фресковой живописи Троице-Макарьева монастыря.

Троицкий Макарьев монастырь был основан преподобным Макарием Калязинским в 1434 году и был одним из самых  богатых и почитаемых в России. Монастырь посещали Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович. Фрески Троицкого собора, представленные на выставке, были созданы царскими иконописцами, известными по лучшим живописным циклам первой половины XVII века в Московском Кремле и Звенигороде.

Л.А. Петров. Макарьевский Калязин монастырь. Проект реконструкции, 1940 (2).jpg
Л.А. Петров. Макарьевский Калязин монастырь. Проект реконструкции, 1940 год.

Монастырский ансамбль был уничтожен и затоплен в 1940 году при создании Угличского водохранилища, однако фрагменты настенной живописи были спасены силами экспедиции Академии архитектуры. Под руководством художника-реставратора П. И. Юкина, в январе–феврале 1940 года при температуре, достигавшей — 32 , со стен Троицкого собора  были сняты 126 фрагментов стенописей общей площадью 185 кв. м, 117 из них  были переданы в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры, около 30 — направлены в другие музейные собрания, в том числе в коллекцию бывшего Строгановского училища.

Экспозиция Музея архитектуры посвящена, с одной стороны, истории разрушенного калязинского Троице-Макарьевского монастыря, с другой —  деятельности Музея по спасению и реставрации уникальных росписей. Фрески, выбранные для экспозиции, включают в себя ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, а также изображения святых князей. В частности, публике будут показаны ктиторские прижизненные портреты Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, фрагменты летописей, орнаменты, фрески «Изгнание из Рая», «Строительство Вавилонской башни», «Новый Иерусалим», «Омовение ног», «Конь бледный и вороной», «Спас на престоле» и другие.

Грехопадение Адама и Евы.jpg
Грехопадение Адама и Евы
Жатва. Сын человеческий производит суд.jpg
Жатва. Сын человеческий производит суд
Жертвенный козел из сцены “Жертвоприношение Авраама”.jpg
Жертвенный козел из сцены «Жертвоприношение Авраама»
Строительство Вавилонской башни.jpg
Строительство Вавилонской башни

Экспозиция также представит макеты Троицкого собора и монастырской трапезной (автор макетов — архитектор Иван Леонидов), чертежи, фиксирующие постройки монастыря на момент 1939 года, и документальные свидетельства деятельности экспедиции Академии архитектуры, среди которых дневник с наблюдениями, фотографии. Отдельный раздел выставки расскажет о научной реставрации фресок, основанной на авторской методике В. П. Бурого и осуществленной в разные годы реставраторами Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

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