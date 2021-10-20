Канадцы сплавляют свой дом на новое место: удивительное видео

Даниэла Пенни из канадского города Макиверс хорошо знала окрестности и с самого детства любовалась одним из домов на побережье. Она всегда твердила, что когда-нибудь станет в нем жить, но средства не позволяли ей купить его. Между тем у строения, чей возраст уже перевалил за сотню лет, владельцы менялись один за другим. И когда его приобрела пара пенсионеров с планами «под снос», Даниэла убедила своего мужа Кирка Ловелла спасти дом ее мечты.

Поскольку новых хозяев в первую очередь интересовал участок с видом на воду, они продали ненужную им постройку за небольшие деньги: это даже избавило их от необходимых работ по разборке конструкции и вывозу мусора. А вот на плечи Кирка и Даниэлы легла задача по перевозке дома на новое место.

Идею с использованием сухопутного перемещения с помощью автомобильного транспорта пришлось отвергнуть: из-за линий электропередач грузовик не смог бы провезти такой крупный объект. Тогда-то паре и пришло в голову сплавить здание по воде. Подняв исторические документы, Кирк узнал, что таким образом самые разные постройки перемещались еще в 60-е годы, а их путь мог занимать десятки километров. Современные технологии должны были серьезно облегчить задачу, особенно с учетом того, что дому требовалось «проплыть» лишь 800 метров.