Канадцы сплавляют свой дом на новое место: удивительное видео

Даниэла Пенни из канадского города Макиверс хорошо знала окрестности и с самого детства любовалась одним из домов на побережье. Она всегда твердила, что когда-нибудь станет в нем жить, но средства не позволяли ей купить его. Между тем у строения, чей возраст уже перевалил за сотню лет, владельцы менялись один за другим. И когда его приобрела пара пенсионеров с планами «под снос», Даниэла убедила своего мужа Кирка Ловелла спасти дом ее мечты.
Поскольку новых хозяев в первую очередь интересовал участок с видом на воду, они продали ненужную им постройку за небольшие деньги: это даже избавило их от необходимых работ по разборке конструкции и вывозу мусора. А вот на плечи Кирка и Даниэлы легла задача по перевозке дома на новое место.
Идею с использованием сухопутного перемещения с помощью автомобильного транспорта пришлось отвергнуть: из-за линий электропередач грузовик не смог бы провезти такой крупный объект. Тогда-то паре и пришло в голову сплавить здание по воде. Подняв исторические документы, Кирк узнал, что таким образом самые разные постройки перемещались еще в 60-е годы, а их путь мог занимать десятки километров. Современные технологии должны были серьезно облегчить задачу, особенно с учетом того, что дому требовалось «проплыть» лишь 800 метров.
Мужчина сделал стальной каркас с колесами для доставки дома к берегу, а за поддержку конструкции на плаву отвечала платформа из 28 пластиковых бочек и пенопласта. Несколько лодок выступило в качестве буксира, и хотя в какой-то момент дом опасно накренился, ситуацию удалось исправить и он не утонул.
За необычным переездом наблюдала вся местная община. На противоположном берегу строение потребовалось поднять на холм – для этого подготовили экскаватор. Когда стало ясно, что он не справляется, на помощь ему прислали дополнительную технику.
Сейчас дом стоит на своем новом месте. Ведутся работы по оборудованию подвала, и после этого Даниэла планирует начать обустройство жилища. По ее мнению, уже к Рождеству она вместе с мужем и маленькой дочерью смогут въехать в «дом мечты».
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