Канадец установил рекорд, съев три самых острых перца в мире менее чем за 10 секунд

В феврале 2021 года достижение Майка был отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Согласно сообщению на официальном сайте, каждый перчик весил не менее 5 граммов и содержал примерно 1,6 миллиона единиц по Сковиллу.

По словам Майка, он поставил себе цель установить как можно больше рекордов Гиннесса по употреблению самых острых перцев.

Шкала Сковилла дает количественную оценку содержания в перце капсаицина — алкалоида, который связан с восприятием веществ, стимулирующих «тепловые» рецепторы TRPV. Вещества, обладающие «жгучим вкусом», возбуждают ветви тройничного нерва и вносят свой вклад во вкусовое ощущение.

Употребление такого перца может быть рискованной авантюрой: однажды американец участвовал в соревнованиях по поеданию Каролинского жнеца, а после проходил без малого пять недель с жуткой стреляющей болью в голове и шее. Это произошло потому, что на перец отреагировали артерии мозга – они сократились, и мозговое кровообращение было нарушено. Мужчине еще повезло: в медицине известен случай, когда острый перец прожег 2,5-сантиметровое отверстие в пищеводе человека.

В 2018 году создатель Каролинского жнеца Эд Карри вывел сорт перца под названием Pepper Х. По заверениям Карри, индекс жгучести этого перца составляет 3,18 млн единиц по Сковиллу, однако этот рекорд не подтвержден в Книге рекордов Гиннеса и остается неофициальным.