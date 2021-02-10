Канадец установил рекорд, съев три самых острых перца в мире менее чем за 10 секунд

Канадский блогер Майк Джек специализируется на поедании самых острых разновидностей перца в мире. В активе жителя Онтарио уже было три рекорда, связанных с этим увлечением. В январе 2019 года он съел три перца чили Бхут Джолокия за 9,75 секунды, в марте съел 97 граммов этого перца за минуту, а в феврале — 246 граммов за две минуты.
Сорт Бхут Джолокия, или Нага Джолокия — это естественный природный гибрид, произрастающий в Индии и Бангладеш. Это один из самых острых перцев в мире с индексом жгучести по шкале Сковилла 1 040 000 SHU. Для сравнения, показатель перца халапеньо варьируется от 2 тысяч до 10 тысяч единиц. Неподготовленным людям не рекомендуется употреблять даже небольших кусочков таких сортов, как Бхут Джолокия.
Но Бхут Джолокия все же не самый острый перец на планете. Эд Карри, садовод и владелец компании из Южной Каролины PuckerButt Pepper, в 2013 году вывел сорт, жгучесть которого колеблется между 1,15 млн и 2,2 млн единиц по шкале Сковилла. Он получил название Каролинский жнец. В августе того же года этот сорт был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире.
Разумеется, мимо такого лакомства не мог пройти Майк Джек. В ноябре 2020 года он слопал сразу трех Каролинских жнецов за 9,72 секунды, зафиксировав свой отчаянный поступок на камеру. В качестве свидетеля и хронометражиста выступила его жена Джейми. Также Джек предоставил сертификат, подтверждающий, что этот перец принадлежит к сорту Каролинский жнец.
В феврале 2021 года достижение Майка был отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Согласно сообщению на официальном сайте, каждый перчик весил не менее 5 граммов и содержал примерно 1,6 миллиона единиц по Сковиллу.
По словам Майка, он поставил себе цель установить как можно больше рекордов Гиннесса по употреблению самых острых перцев.
Шкала Сковилла дает количественную оценку содержания в перце капсаицина — алкалоида, который связан с восприятием веществ, стимулирующих «тепловые» рецепторы TRPV. Вещества, обладающие «жгучим вкусом», возбуждают ветви тройничного нерва и вносят свой вклад во вкусовое ощущение.
Употребление такого перца может быть рискованной авантюрой: однажды американец участвовал в соревнованиях по поеданию Каролинского жнеца, а после проходил без малого пять недель с жуткой стреляющей болью в голове и шее. Это произошло потому, что на перец отреагировали артерии мозга – они сократились, и мозговое кровообращение было нарушено. Мужчине еще повезло: в медицине известен случай, когда острый перец прожег 2,5-сантиметровое отверстие в пищеводе человека.
В 2018 году создатель Каролинского жнеца Эд Карри вывел сорт перца под названием Pepper Х. По заверениям Карри, индекс жгучести этого перца составляет 3,18 млн единиц по Сковиллу, однако этот рекорд не подтвержден в Книге рекордов Гиннеса и остается неофициальным.