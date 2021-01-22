Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили впервые за 109 лет

В сентябре 2020 года руководство Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро, ответственной за организацию карнавала, постановило, что праздник, традиционно отмечаемый в феврале перед началом католического Великого поста, в обычное время проведен не будет. При том тогда не исключалась возможность переноса праздника на более поздний срок. Теперь принято решение отказаться и от этой идеи.

Ситуация осложняется еще и тем, что у всех школ, кроме школы «Примейра ди Мангейра», в связи с пандемией не хватает средств для подготовки выступлений.

Согласно данным статистического сайта Worldometer Бразилия входит в первую тройку стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. С момента начала пандемии COVID-19 стране выявлено 8,7 млн случаев заражения, 214,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 7,6 млн человек.

В последний раз карнавал в Рио отменяли в 1912 году после смерти министра иностранных дел Бразилии. Мэр города отложил на два месяца выдачу лицензий на проведение карнавальных мероприятий, однако это не остановило жителей, которые устроили массовые гуляния на улицах. Вторая Мировая война также не заставила бразильцев отказаться от карнавала, как и десятилетия военной диктатуры в стране.

По данным Riotur, в 2020 году карнавал привлек 2,1 миллиона посетителей и принес 4 миллиарда реалов (725 миллионов долларов) дохода.