Картину Боттичелли продали на аукционе за рекордные 92 миллиона долларов

Портрет работы Сандро Боттичелли был продан на аукционе за 92 миллиона долларов, что стало новым рекордом для картин итальянского художника эпохи Возрождения.
Молодой человек с медальоном, написанный в 1470–1480-х годах, считается одним из лучших портретов Боттичелли.
Как отмечает ВВС, продажа является первым важным индикатором состояния рынка искусства в этом году. Перед торгами возникали вопросы о готовности крупных коллекционеров искусства платить девятизначные суммы за культовые работы в условиях пандемии коронавируса и нестабильности рынка.
Успешная продажа произведения Боттичелли может помочь поднять цены на другие подобные картины в то время, когда многие коллекционеры искусства ищут новые работы послевоенных и современных художников.
В преддверии аукциона старший вице-президент Sotheby's Кристофер Апостол назвал «Молодого человека с круглым медальоном» «шедевром».
На картине изображен молодой человек с длинными золотыми волосами, с медальоном в руках, на котором изображен бородатый святой с поднятой правой рукой. Медальон является оригинальным произведением искусства XIV века и приписывается сиенскому художнику Бартоломео Булгарини.
Sotheby's представил картину по всему миру коллекционерам и потенциальным участникам торгов перед аукционом, чтобы повысить спрос.
«Молодой человек на картине, вероятно, совершил больше путешествий во время пандемии, чем кто-либо из известных нам людей», — пошутил гендиректор Sotheby's Чарльз Стюарт.
Картина выставлялась в Лос-Анджелесе, Лондоне и Дубае и сопровождалась каталогом с научными очерками и техническим анализом.
Картина была продана за 80 миллионов долларов, но окончательная цена составит 92,2 миллиона долларов с учетом сборов и комиссионных.
Аукцион транслировался в прямом эфире из Нью-Йорка и длился менее пяти минут с участием только двух претендентов на картину. Предыдущий рекорд для Боттичелли был установлен в 2013 году, когда его Мадонна с младенцем и юный Иоанн Креститель были проданы за 10,4 миллиона долларов.
Другие картины, проданные по ценам в этом диапазоне, включают портрет Адели Блох-Бауэр II Густава Климта, который был продан за 87,9 миллиона долларов в 2006 году, и портрет доктора Гаше Винсента Ван Гога, проданный в 1990 году за 82,5 миллиона долларов.
Считается, что картина Боттичелли передавалась из поколения в поколение в аристократической семье из Уэльса на протяжении около 200 лет. Ученые-искусствоведы не знали о существовании картины, пока она впервые не появилась на рынке в начале ХХ века.
Портрет около 40 лет был доступен для всеобщего обозрения, пока в 1982 году его не приобрел коллекционер за 810 000 фунтов стерлингов. Картина выставлялась в Нью-Йоркском Метрополитен-музее, Национальной галерее в Лондоне и других местах.
Боттичелли (1440-е — 1510) является одним из самых известных художников периода раннего Возрождения, но до наших дней дошло лишь около десятка его работ. Его имя было забыто на столетия и заново открыто лишь в XIX веке. Самые известные работы художника — «Рождение Венеры» и «Весна».