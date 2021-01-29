Картину Боттичелли продали на аукционе за рекордные 92 миллиона долларов

На картине изображен молодой человек с длинными золотыми волосами, с медальоном в руках, на котором изображен бородатый святой с поднятой правой рукой. Медальон является оригинальным произведением искусства XIV века и приписывается сиенскому художнику Бартоломео Булгарини.

Sotheby's представил картину по всему миру коллекционерам и потенциальным участникам торгов перед аукционом, чтобы повысить спрос.

«Молодой человек на картине, вероятно, совершил больше путешествий во время пандемии, чем кто-либо из известных нам людей», — пошутил гендиректор Sotheby's Чарльз Стюарт.

Картина выставлялась в Лос-Анджелесе, Лондоне и Дубае и сопровождалась каталогом с научными очерками и техническим анализом.

Картина была продана за 80 миллионов долларов, но окончательная цена составит 92,2 миллиона долларов с учетом сборов и комиссионных.