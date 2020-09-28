Картину Сандро Боттичелли продадут с аукциона Sotheby's

Картина, которая, как считается, была написана в конце 1470-х или начале 1480-х годов, представляет собой два произведения искусства в одном. Боттичелли изобразил благородного натурщика, а медальон с ликом святого является копией иконы XIV века, приписываемой сиенскому художнику Бартоломео Булгарини.

История не сохранила имя молодого человека на картине. Некоторые исследователи считают, что он был связан с домом Медичи или другой влиятельной семьей во Флоренции.

Это произведение находится в частной собственности более века, а за последние 50 лет его арендовали для экспозиций несколько крупных музеев, включая Лондонскую национальную галерею и Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Боттичелли был одним из самых значимых мастеров эпохи Возрождения. Среди его самых известных работ «Рождение Венеры», «Весна», «Венера и Марс».

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