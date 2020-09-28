Картину Сандро Боттичелли продадут с аукциона Sotheby's

Аукционный дом «Sotheby's» выставил на торги картину «Молодой человек с медальоном» кисти Сандро Боттичелли. В декабре 2020 года портрет будет экспонироваться в Лондоне, а затем отправится в нью-йоркский Sotheby’s. Аукцион состоится в январе 2021 года.
Картина оценивается примерно в 80 миллионов долларов, но аукционный дом рассчитывает выручить за нее более 100 миллионов. Последним произведением, достигшим этой отметки была работа Клода Моне «Стога сена», проданная на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в 2019 году за 110 миллионов долларов.
Нынешний владелец в 1982 году купил работу Боттичелли за 810 000 фунтов стерлингов. Глава подразделения Sotheby's в Нью-Йорке Кристофер Апостол считает, что пандемия коронавируса не снизит интерес к лоту.
Картина, которая, как считается, была написана в конце 1470-х или начале 1480-х годов, представляет собой два произведения искусства в одном. Боттичелли изобразил благородного натурщика, а медальон с ликом святого является копией иконы XIV века, приписываемой сиенскому художнику Бартоломео Булгарини.
История не сохранила имя молодого человека на картине. Некоторые исследователи считают, что он был связан с домом Медичи или другой влиятельной семьей во Флоренции.
Это произведение находится в частной собственности более века, а за последние 50 лет его арендовали для экспозиций несколько крупных музеев, включая Лондонскую национальную галерею и Метрополитен-музей в Нью-Йорке.
Боттичелли был одним из самых значимых мастеров эпохи Возрождения. Среди его самых известных работ «Рождение Венеры», «Весна», «Венера и Марс».
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