Катание Санта Клаусов на досках для серфинга: видео

24 декабря на пляже Коко-Бич в штате Флорида прошел ежегодный фестиваль Surfing Santas. В 2009 году он начался как веселая вечеринка группы друзей, но замысел оказался столь привлекательным, что с 2014 года его поддерживает Флоридский музей серфинга. Теперь это международный праздник, объединяющий Санта-Клаусов, готовых покорить волны и даже прыгнуть с вертолета. На берегу проводятся концерты, конкурсы для всей семьи и другие развлекательные мероприятия.