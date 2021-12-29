Катание Санта Клаусов на досках для серфинга: видео

24 декабря на пляже Коко-Бич в штате Флорида прошел ежегодный фестиваль Surfing Santas. В 2009 году он начался как веселая вечеринка группы друзей, но замысел оказался столь привлекательным, что с 2014 года его поддерживает Флоридский музей серфинга. Теперь это международный праздник, объединяющий Санта-Клаусов, готовых покорить волны и даже прыгнуть с вертолета. На берегу проводятся концерты, конкурсы для всей семьи и другие развлекательные мероприятия.
Ежегодно на фестиваль приезжает более 800 Санта-Клаусов, и еще почти 10 000 зрителей любуются красочным событием.
Участие — бесплатно, но можно сделать добровольное пожертвование или купить сувенирную продукцию. Собранные средства поступают в благотворительный фонд, помогающий онкобольным.
Идея понравилась многим людям по всему миру. Свой аналогичный праздник, хоть и в более суровых условиях, теперь проводится в Амстердаме.
Canal surfing Santas in Amsterdam pic.twitter.com/fp74JTdc57— Lindsay Houston (@Lindsay68365003) December 25, 2021
Посмотрите на роботов-оленей, помогающих Санте в другой части США.