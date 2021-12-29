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Жизнь планеты

Катание Санта Клаусов на досках для серфинга: видео

Анастасия Баринова
29 декабря 2021
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Фото: npiproductions/Instagram
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Фото: surfingsantas/Instagram
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Фото: surfingsantas/Instagram
Олени перестали быть обязательным атрибутом сказочного волшебника.

24 декабря на пляже Коко-Бич в штате Флорида прошел ежегодный фестиваль Surfing Santas. В 2009 году он начался как веселая вечеринка группы друзей, но замысел оказался столь привлекательным, что с 2014 года его поддерживает Флоридский музей серфинга. Теперь это международный праздник, объединяющий Санта-Клаусов, готовых покорить волны и даже прыгнуть с вертолета. На берегу проводятся концерты, конкурсы для всей семьи и другие развлекательные мероприятия.

Ежегодно на фестиваль приезжает более 800 Санта-Клаусов, и еще почти 10 000 зрителей любуются красочным событием.

Участие — бесплатно, но можно сделать добровольное пожертвование или купить сувенирную продукцию. Собранные средства поступают в благотворительный фонд, помогающий онкобольным.

Идея понравилась многим людям по всему миру. Свой аналогичный праздник, хоть и в более суровых условиях, теперь проводится в Амстердаме.

Посмотрите на роботов-оленей, помогающих Санте в другой части США.

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