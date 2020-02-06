Кельтский клад золотых монет внесен в Книгу рекордов Гиннеса

История находки этих сокровищ началась в 1980-е годы, когда два жителя Великобритании Рег Мид и Ричард Майлз прочитали о фермере в Джерси, который много лет назад обнаружил серебряные монеты в глиняном горшке, когда выкорчевывал дерево из живой изгороди.

Искатели сокровищ, вдохновившись этим примером, 30 лет прочесывали остров с мощными металлоискателями, пока в 2012 году не обнаружили тайник под живой изгородью на фермерском поле. На глубине около метра оказались закопаны почти 70 000 древнеримских и кельтских монет.

Считается, что эти монеты были спрятаны племенем куриозолитов, бежавших от армии Юлия Цезаря около 50-60 гг до н. э. Общий вес клада составил около 750 килограммов он был оценен в 10 миллионов фунтов стерлингов.