Кельтский клад золотых монет внесен в Книгу рекордов Гиннеса

История находки этих сокровищ началась в 1980-е годы, когда два жителя Великобритании Рег Мид и Ричард Майлз прочитали о фермере в Джерси, который много лет назад обнаружил серебряные монеты в глиняном горшке, когда выкорчевывал дерево из живой изгороди.
Искатели сокровищ, вдохновившись этим примером, 30 лет прочесывали остров с мощными металлоискателями, пока в 2012 году не обнаружили тайник под живой изгородью на фермерском поле. На глубине около метра оказались закопаны почти 70 000 древнеримских и кельтских монет.
Считается, что эти монеты были спрятаны племенем куриозолитов, бежавших от армии Юлия Цезаря около 50-60 гг до н. э. Общий вес клада составил около 750 килограммов он был оценен в 10 миллионов фунтов стерлингов.
По закону, принятому в Великобритании в 1996 году, к сокровищам относятся «доисторические предметы и монеты, которые содержат золото или серебро, возрастом не менее 300 лет». Если находка объявлена сокровищем, то кладоискатель должен выставить ее на продажу по цене, установленной Комитетом, по оценке сокровищ Британского музея. Вознаграждение полагается искателям, землевладельцам и любым другим сторонам, связанным с находкой.
В настоящий момент сокровища выставлены в музее Ла Хог Би на острове Джерси. Вместе с ними хранятся серебряные браслеты, тонкая серебряная проволока, золотые скобы, листовое золото и несколько стеклянных бусин.
Ранее самым большим кладом монет, найденным в Великобритании, считался клад, обнаруженный в 1978 году в Уилтшире. Он состоял из 54 951 медной монеты, отчеканенных в III веке до нашей эры. Крупнейший клад монет в мире, насчитывающий 150 тысяч серебряных монет XIII века, был найден в 1908 году в Брюсселе.