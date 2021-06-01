Художник превращает металлолом в произведения искусства

Теперь с его помощью старые автомобили, дорожные знаки, скейтборды и другие предметы превращаются в арт-объекты, посвященные природе. «Я хотел бы напомнить о гармонии с природой: в моменты единения с нею весь мир перестает существовать; нет ничего проще и, одновременно, ничего важнее», — поясняет он.

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