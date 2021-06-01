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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Художник превращает металлолом в произведения искусства

Анастасия Баринова
01 июня 2021
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Фото: danrawlings64/Instagram
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Фото: danrawlings64/Instagram
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Фото: danrawlings64/Instagram
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Фото: danrawlings64/Instagram
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Фото: danrawlings64/Instagram
Британский художник использует отслужившие свой век предметы из металла для того, чтобы создать из них арт-объекты на тему природы.

Автором необычных произведений искусства является Дэн Роулинз (Dan Rawlings) из Глостершира. Уже в детстве он восхищался людьми, изготавливающими самодельные предметы, не упуская возможности научиться секретам мастерства. Овладев шлифовальным станком и другими инструментами, он приступил к собственным творческим заданиям.

Теперь с его помощью старые автомобили, дорожные знаки, скейтборды и другие предметы превращаются в арт-объекты, посвященные природе. «Я хотел бы напомнить о гармонии с природой: в моменты единения с нею весь мир перестает существовать; нет ничего проще и, одновременно, ничего важнее», — поясняет он.

Посмотрите, как можно создать картины с помощью дождя.

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