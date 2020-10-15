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Жизнь планеты

Кирибати – единственное государство на Земле, расположенное во всех четырех полушариях

Людмила Ремизова
15 октября 2020
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Остров Рождества – самый большой в мире атолл площадью 321 км
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Основной экспортный товар страны – копра, высушенный маслянистый эндосперм орехов кокосовой пальмы
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На флаге Кирибати изображён фрегат большой (лат. Fregata minor) золотистого цвета, летящий над восходящим солнцем. Он символизирует власть, свободу и национальный танец Кирибати.
Такое положение на деле оказывается не столь благоприятным.

Республика Кирибати — крохотное государство в Тихом океане, состоящее из островов-атоллов. По площади все атоллы Кирибати меньше современной Москвы. Но только эта страна расположена сразу в Северном, Южном, Западном и Восточном полушариях.

В мире много государств, которые лежат одновременно в трех полушариях. Это страны, которые пересекает экватор. Например, Кения и Бразилия. Также это страны, территория которых проходит через Гринвичский меридиан, например, Франция и Мали, или через меридиан 180°, как Россия.

Однако только территория Кирибати находится в месте пересечения нулевой параллели и меридиана 180°. У республики был бы «конкурент», если бы на перекрестье Гринвичского меридиана и экватора была суша. Но там расположен Гвинейский залив. Впрочем, на пересечении нулевой параллели и меридиана 180° тоже ничего нет. Там плещется Тихий океан. Но во все стороны от этой точки расходятся острова-атоллы этого небольшого государства. В общей сложности в Кирибати живет около 100 тысяч человек.

Столь завидное положение на географической карте на деле оказывается не столь благоприятным. «Государство четырех полушарий» в опасности. Большая часть островов представляет собой низменности, и страна находится под угрозой затопления в случае дальнейшего повышения уровня Мирового океана. Поэтому одним из приоритетных направлений внешней политики Кирибати является привлечение внимания к проблеме глобального потепления.

У Республики Кирибати есть и другие поводы для гордости, также географического характера. Во-первых, республика Кирибати владеет крупнейшим в мире атоллом — островом Рождества, или Киритимати, в архипелаге Лайн, а, во-вторых, острова Феникс, также входящие в состав Республики, сегодня являются самым крупным в мире морским заповедником.

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