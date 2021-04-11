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Жизнь планеты

Кит проплыл под туристической лодкой: видео

National Geographic Россия
11 апреля 2021
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Фото: en.wikipedia.org
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Фото: Eric Mouellic/Youtube.com
В форту Тадуссак в Канаде кит проплыл под лодкой. Видео было снято одним из очевидцев.

«Это был наш первый выход из Сен-Лоран в форт Тадуссак (провинция Квебек, Канада)», — рассказывает автор видео на Youtube. Он отправился в эту поездку, чтобы посмотреть на китов, но, как и другие пассажиры, вряд ли предполагал, что сможет увидеть одного из них так близко.

Финвал — вид китов семейства полосатиковых — показался из воды прямо рядом с лодкой, обнажив свой полосатый живот, а затем проплыл прямо под судном.

Недвано у других морских гигантов — северных гладких китов — был зафиксирован всплеск рождаемости. Это дает надежду на выживание вида.

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