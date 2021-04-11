Кит проплыл под туристической лодкой: видео

«Это был наш первый выход из Сен-Лоран в форт Тадуссак (провинция Квебек, Канада)», — рассказывает автор видео на Youtube. Он отправился в эту поездку, чтобы посмотреть на китов, но, как и другие пассажиры, вряд ли предполагал, что сможет увидеть одного из них так близко.

Финвал — вид китов семейства полосатиковых — показался из воды прямо рядом с лодкой, обнажив свой полосатый живот, а затем проплыл прямо под судном.