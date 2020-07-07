Китай подтвердил случай заражения бубонной чумой во Внутренней Монголии

Ранее сообщалось об обнаружении бубонной чумы у трех жителей Монголии. Болезнь распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, едят. Заразиться можно также при разделке туши.

Бубонная чума вызывается бактерией Yersinia pestis, живущей в организмах грызунов и обитающих на них блох. По оценкам историков, это заболевание унесло жизни 50 миллионов людей в Азии, Европе и Африке в XIV веке.

В настоящее время бубонная чума успешно лечится антибиотиками. Кроме того, существует эффективная вакцина против этого заболевания.

Последний случай смерти от чумы в Китае был зафиксирован в июле 2014 года. Последняя по времени значительная вспышка в мире произошла в ноябре 2017 года на Мадагаскаре, где заболели 2348 и скончались 202 человека.

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