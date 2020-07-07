Китай подтвердил случай заражения бубонной чумой во Внутренней Монголии

Власти Китая сообщили о случае заболевания бубонной чумой в автономном округе Внутренняя Монголия на северо-западе страны. Заразившимся оказался местный пастух, которого впоследствии госпитализировали в клинику округа Баян-Нур. Мужчина находится в стабильном состоянии.
Представители органов здравоохранения в Баян-Нуре объявили режим безопасности третьего уровня (по четырехбалльной шкале). Режим означает запрет на охоту и употребление в пищу диких животных, которые могут быть разносчиками чумы. Местных жителей также попросили сообщать об обнаружении любых больных и мертвых животных, а также о людях с признаками лихорадки.
Ранее сообщалось об обнаружении бубонной чумы у трех жителей Монголии. Болезнь распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, едят. Заразиться можно также при разделке туши.
Бубонная чума вызывается бактерией Yersinia pestis, живущей в организмах грызунов и обитающих на них блох. По оценкам историков, это заболевание унесло жизни 50 миллионов людей в Азии, Европе и Африке в XIV веке.
В настоящее время бубонная чума успешно лечится антибиотиками. Кроме того, существует эффективная вакцина против этого заболевания.
Последний случай смерти от чумы в Китае был зафиксирован в июле 2014 года. Последняя по времени значительная вспышка в мире произошла в ноябре 2017 года на Мадагаскаре, где заболели 2348 и скончались 202 человека.
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