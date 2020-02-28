Китай готов отправить 100 000 уток в Пакистан для борьбы с саранчой

Правительство Китая на этой неделе отправило группу экспертов в Пакистан для утверждения «целевых программ» по борьбе с саранчой. Тем не менее, у китайско-пакистанского плана есть один возможный недостаток. Чжан Лун, профессор Китайского сельскохозяйственного университета и член делегации в Пакистане, задался вопросом, будут ли утки эффективны в засушливых условиях Пакистана.

«Утки полагаются на воду, но в пустынных районах Пакистана очень высокая температура», – отметил Лун в интервью пакистанским журналистам.

По его словам, хотя утки использовались против саранчи с древних времен, их применение еще не было изучено исследовательским методом. Хотя в 2000 году Китай уже отправлял 30 000 уток из провинции Чжэцзян в Синьцзян, где случилось нашествие саранчи.

По данным ООН, причиной масштабного нашествия саранчи стали проливные дожди на Аравийском полуострове в 2018-19 годах, которые создали идеальные условия для размножения как минимум трех поколений подряд этих насекомых. С тех пор миллиардные рои саранчи распространились в Южной Азии и Восточной Африке. Эксперты даже пророчили Восточной Африке возможный голод из-за беспрецедентного нашествия насекомых.