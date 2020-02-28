Китай готов отправить 100 000 уток в Пакистан для борьбы с саранчой

1 февраля власти Пакистана объявили чрезвычайное положение из-за беспрецедентного нашествия пустынной саранчи (Schistocerca gregaria), которая наносит огромный урон сельскому хозяйству страны. Спустя месяц справиться с нашествием насекомых так и не удалось, и теперь власти ищут альтернативные пестицидам средства уничтожения вредителей.
На помощь готов прийти Китай, который планирует отправить в Пакистан 100 тысяч уток. Сельскохозяйственные эксперты, стоящие за этой инициативой, отмечают, что одна взрослая утка может съесть до 200 особей саранчи в день, и в этом смысле она более эффективна, чем пестициды.
Правительство Китая на этой неделе отправило группу экспертов в Пакистан для утверждения «целевых программ» по борьбе с саранчой. Тем не менее, у китайско-пакистанского плана есть один возможный недостаток. Чжан Лун, профессор Китайского сельскохозяйственного университета и член делегации в Пакистане, задался вопросом, будут ли утки эффективны в засушливых условиях Пакистана.
«Утки полагаются на воду, но в пустынных районах Пакистана очень высокая температура», – отметил Лун в интервью пакистанским журналистам.
По его словам, хотя утки использовались против саранчи с древних времен, их применение еще не было изучено исследовательским методом. Хотя в 2000 году Китай уже отправлял 30 000 уток из провинции Чжэцзян в Синьцзян, где случилось нашествие саранчи.
По данным ООН, причиной масштабного нашествия саранчи стали проливные дожди на Аравийском полуострове в 2018-19 годах, которые создали идеальные условия для размножения как минимум трех поколений подряд этих насекомых. С тех пор миллиардные рои саранчи распространились в Южной Азии и Восточной Африке. Эксперты даже пророчили Восточной Африке возможный голод из-за беспрецедентного нашествия насекомых.