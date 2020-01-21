Китай начал борьбу с одноразовым пластиком

Власти Китая обнародовали план по сокращению использования одноразового пластика. Неразлагаемые пакеты запретят в крупных городах к концу 2020 года, а во всех остальных населенных пунктах страны – к 2022 году. Запрет не коснется рынков, продающих свежие продукты, где использование пакетов будет разрешено до 2025 года.

Кроме того, до конца текущего года в сфере общественного питания во всем Китае запретят использовать одноразовые пластиковые трубочки. Одноразовые пластиковые столовые приборы также будут запрещены в индустрии в крупных городах с конца 2020 года, в других населенных пунктах – с 2022 года.

Гостиницы к 2025 году обязаны отказаться от предоставления постояльцам одноразовых пластиковых предметов, таких как одноразовые зубные щетки и расчески.

По плану китайских властей, использование пластика во всех населенных пунктах Китая должно сократиться на 30 процентов к 2025 году.