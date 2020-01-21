Китай начал борьбу с одноразовым пластиком

Власти Китая обнародовали план по сокращению использования одноразового пластика. Неразлагаемые пакеты запретят в крупных городах к концу 2020 года, а во всех остальных населенных пунктах страны – к 2022 году. Запрет не коснется рынков, продающих свежие продукты, где использование пакетов будет разрешено до 2025 года.
Кроме того, до конца текущего года в сфере общественного питания во всем Китае запретят использовать одноразовые пластиковые трубочки. Одноразовые пластиковые столовые приборы также будут запрещены в индустрии в крупных городах с конца 2020 года, в других населенных пунктах – с 2022 года.
Гостиницы к 2025 году обязаны отказаться от предоставления постояльцам одноразовых пластиковых предметов, таких как одноразовые зубные щетки и расчески.
По плану китайских властей, использование пластика во всех населенных пунктах Китая должно сократиться на 30 процентов к 2025 году.
В Китае не первый год пытаются бороться с мусором, который производят 1,4 миллиарда жителей. Недавно самая большая свалка в стране – площадью в 25 футбольных полей – оказалась заполнена на четверть века раньше запланированного срока. А в 2010 году, согласно исследованию онлайн-издания Our World in Data, китайцы произвели 60 миллионов тонн пластиковых отходов (для сравнения США произвели в том же году 38 миллионов тонн пластикового мусора).
В январе 2018 года Китай прекратил ввозить перерабатываемый пластик из других стран, который составлял около 30 процентов от общей доли мусора в стране. В 2017 году там собрали 215 миллионов тонн бытовых отходов городского населения (но сколько из них утилизировали – неизвестно).
Запреты и ограничения на использование одноразовых пластиковых изделий постепенно распространяются по всему миру. Так, в начале 2019 года Евросоюз утвердил запрет на использование одноразовых изделий, которые могут производиться из других материалов. Ограничение коснулось таких материалов как пластиковая посуда, ватные косметические палочки, соломинки для питья. Запрет будет действовать с 2021 года.
Также запрет на использование пластиковых пакетов начал действовать в магазинах Таиланда, а полностью закон о запрете одноразового пластика в этой стране также вступит в силу в 2021 году.