Китай объявил о досрочном достижении цели по сокращению выбросов углерода

Министерство окружающей среды Китая заявило, что по сравнению с предыдущим годом выбросы CO2 в Китае на единицу ВВП сократились на 4%.

Вице-министр Чжао Инмин сообщил, что страна досрочно выполнила план по сокращению выбросов углерода на 2020 год. По его словам, в настоящий момент 14,3% потребляемой Китаем энергии поступает из неископаемых источников топлива.