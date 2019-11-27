Китай объявил о досрочном достижении цели по сокращению выбросов углерода

Министерство окружающей среды Китая заявило, что по сравнению с предыдущим годом выбросы CO2 в Китае на единицу ВВП сократились на 4%.
Вице-министр Чжао Инмин сообщил, что страна досрочно выполнила план по сокращению выбросов углерода на 2020 год. По его словам, в настоящий момент 14,3% потребляемой Китаем энергии поступает из неископаемых источников топлива.
Худшие показатели по выбросу углерода были зафиксированы в Китае в 2005 году. Текущие выбросы в стране сократились почти в два раза.
Чжао Инмин заявил, что Китай будет придерживаться обязательств по сокращению выбросов CO2 в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата, даже после того, как США объявили о намерении выйти из пакта. В соответствии с соглашением, к 2030 году выбросы углерода в Китае должны уменьшиться на 60-65% по сравнению с уровнем 2005 года.