Китай создаст собственную систему национальных парков
В августе политики и ученые из Китая, США и других стран собрались в Синине, столице провинции Цинхай, для обсуждения создания в Поднебесной единой системы защиты экосистем и ограничения строительства.
По словам Чжу Чуньцюаня, китайского представителя в Международном союзе охраны природы, развитие экономики способствовало модернизации страны, но теперь одной из приоритетных задач Китая является сохранение ключевых природных ресурсов.
Чжу работает в консультативном комитете, который вносит свой вклад в развитие зарождающейся системы национальных парков Китая, официальное представление которой должно состояться в 2020 году.
Для создания этой системы китайские официальные лица обратились за помощью к различным организациям, включая чикагский Институт Полсона и Совет по охране природы, а также посетили национальные парки в США, в том числе Йеллоустоун и Йосемити.
Одним из первых парков новой системы станет национальный природный заповедник Саньцзянюань в провинции Цинхай, обширном регионе в западном Китае, примыкающем к Тибету. Этот регион является домом для находящихся под угрозой исчезновения ирбисов (Panthera uncia) и китайских горных кошек (Felis bieti).
Один из главных вопросов, над которым бьются разработчики системы национальных парков, — мирное сосуществование туризма и местной культуры, к которой принадлежат около 128 тысяч человек, живущих в пределах или вблизи границ парка.
Йеллоустоун считается первым в мире национальным парком. После его основания в 1872 году, правительство США вынудило коренных американцев, живших в этом районе, переселиться за пределы парка, в соответствии с представлениями об охране дикой природы XIX века.
Китай рассчитывает реализовать на Тибетском плато, где проживает более 7 миллионов человек иную программу: развивая национальные парки, правительство предоставляет местным жителям рабочие места, связанные с охраной окружающей среды.
В Саньцзянюане уже действует программа «Одна семья — один рейнджер», в рамках которой власти нанимают одного человека из семьи для выполнения природоохранных задач, наподобие сбора мусора или выявления браконьерства. Работа предоставляет местным дополнительный доход в размере 18 тысяч юаней (около 255 $ в месяц).
Оуян Чжиюнь, заместитель директора Исследовательского центра экологических наук при Китайской академии наук, занимался изучением того, как менялась территория Китая на протяжении десяти лет. В своей работе он использовал 20 тысяч спутниковых и 100 тысяч полевых снимков. Теперь эти данные стали основой для составления карты приоритетных областей, которые войдут в структуру национальных парков. Особое внимание при этом уделяется местам обитания исчезающих видов, обитающих лишь в Китае.
Первые заповедники, которые официально включат в систему национальных парков Китая, продемонстрируют обширные и разнообразные ландшафты и экосистемы страны: от гранитных и песчаниковых скал Уишань на востоке Китая до пышных лесов юго-западной провинции Сычуань, где живут гигантские панды, и тайги на северо-востоке Китая — месте обитания находящихся под угрозой исчезновения уссурийских тигров.