Китай создаст собственную систему национальных парков

В августе политики и ученые из Китая, США и других стран собрались в Синине, столице провинции Цинхай, для обсуждения создания в Поднебесной единой системы защиты экосистем и ограничения строительства.

По словам Чжу Чуньцюаня, китайского представителя в Международном союзе охраны природы, развитие экономики способствовало модернизации страны, но теперь одной из приоритетных задач Китая является сохранение ключевых природных ресурсов.