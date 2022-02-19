Китайцы установили рекорд скорости сетей 6G

Один терабайт данных передали на расстояние больше километра за секунду.
Пока мир все еще делает первые шаги к внедрению 5G, следующий скачок в развитии мобильной связи уже не за горами.
По словам китайских экспертов, недавно был установлен новый рекорд скорости потоковой передачи данных с использованием технологии беспроводной связи следующего поколения 6G. Исследователи отправили один терабайт данных на расстояние более километра за секунду, используя вихревые миллиметровые волны, тип чрезвычайно высокочастотных радиоволн с быстро меняющимися циклами. Длина волны у этого диапазона радиоволн – от 10 мм до 1 мм, что соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц.
Команда под руководством профессора Чжан Чао из школы аэрокосмической инженерии Университета Цинхуа заявила, что экспериментальная линия беспроводной связи, установленная в комплексе зимних Олимпийских игр в Пекине в прошлом месяце, может передавать более 10 000 потоков видео высокой четкости одновременно.
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По словам Чжана, эксперимент показал, что Китай «лидирует в мире в исследованиях потенциально важных технологий для 6G» – здесь зарегистрировано 40 процентов мировых патентов, касающихся технологий связи шестого поколения.
Как отметил анонимный эксперт, работавший над исследовательскими проектами с ведущими телекоммуникационными компаниями Китая, китайское правительство и телекоммуникационный сектор в ближайшие годы сосредоточатся на широком внедрении 5G. Коммерческое развертывание 6G прогнозируется к 2030 году, но военные могут перенять эту технологию раньше, поскольку «они больше заботятся о производительности, чем о стоимости», – сказал он.
Это не первое участие Китая в продвижении сетей 6G. Еще в 2020 году страна запустила первый экспериментальный спутник 6G для проверки связи из космоса с использованием высокочастотного терагерцового спектра.
В апреле прошлого года США и Япония учредили совместную программу на сумму 4,5 миллиарда долларов, чтобы конкурировать с быстрым продвижением Китая в технологии 6G.
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