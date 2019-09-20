Китайские драконы: история любви

В китайской культуре драконы смотрят на вас отовсюду, куда ни повернись. Они извиваются в традиционных иероглифах, то и дело мелькают в пословицах и поговорках, прячутся в топонимах – названиях гор, рек и озер, украшают собой древние артефакты, новые сувениры и густо населяют китайские мифы и легенды.



(Почтовая марка с китайским луном, 1910. Фото: commons.wikimedia.org)

Образ дракона сложился в Китае в глубокой древности. Начертание иероглифа лун (дракон), представляющее пиктограмму, изображающую животное с длинным телом и головой, увенчанной рогами, обнаружено уже в XIV в. до н.э. Дракон сразу принял в глазах китайцев величественный статус – мало того, что эти летающие змеи считались владыками всего связанного с водной стихией (именно к ним возносили свои молитвы во время засух и наводнений), они сразу начали ассоциироваться с властью, ниспосланной богом. Существовали предания, по которым драконов кормили и разводили при дворах древних правителей, также считалось, что на челе древних государей обязательно присутствовала «драконья мета», а рождались они (как и мифические герои) от союза женщины с драконом.

«Как у верблюда голова, как у оленя рога, как у зайца глаза, как у коровы уши, как у змеи шея, как у морского шэня (мифическая устрица крупных размеров - прим. переводчика) живот, как у карпа чешуя, как у ястреба когти и как у тигра лапы», – так описывает китайского дракона Ли Ши-чжэнь, выдающийся врач и учёный периода Средневековья в своём трактате по истории и фармакологии «Книга о корнях и травах». А толково-этимологический словарь «Шо вэнь цзе цзы» дает такое поэтическое определение: «Дракон (лун) — главный среди чешуйчатых, способен быть таинственно-темным и ясно-светлым), крошечным и исполинским, коротким и длинным; весной взмывает в небо, осенью ныряет в пучину».



(Иллюстрация: Janina Rivera/ Flickr.com)

Помимо диковинных описаний, в мифологии Китая существовала целая иерархия драконов – их классифицировали по цветам, внешности, родам и рангам, и даже моральным качествам. Например, с распространением учения о пяти первоэлементах, драконов начали делить на пять цветов: хуан-лун — желтые, цин-лун — зеленые, чи-лун — красные, бай-лун — белые и сюань-лун — черные. Желтого дракона считали божеством земли и часто ассоциировали с легендарным Желтым императором. Цин-лун - сине-зеленый (иногда зеленый или лазурный) дракон считался главным духом и символом Востока, который ассоциировался с весной, потому и цвет у этого змея был под стать молодой траве.

Драконы в китайской мифологии бывали чешуйчатые, крылатые, рогатые и безрогие – и у каждого есть своя легенда. Также их делили на разных конкретных божеств: Ин-лун (Откликающийся дракон), Гоу-лун (Кривой дракон), Чжу-лун (Светоносный дракон), Куй/Куй-лун (Безобразный дракон) и другие. Откликающийся дракон (или бог южных дождей), например, не раз упоминается в «Книге гор и морей» – древнем анонимном источнике научных знаний в Китае.

Но главным среди всех летучих волшебных змеев, занимающим центральное место в народных верованиях, был Лун-Ван – Царь всех драконов. Его считали повелителем водной стихии, лидером подводного воинства. Храмы, посвященные Лун-Вану, были практически в каждом городе, каждой деревне, близ рек, озер, переправ и колодцев. Его помощи просили моряки, рыбаки, земледельцы и даже водоносы, а китайские императоры даже присваивали лун-ванам различные титулы, а иногда понижали их в чине или издавали указы о ссылке их за проступки в дальние края.



(Именно так изображали Лун-вана в человеческом обличье. Фото: 海龍王, British Museum, commons.wikimedia.org)

Именно с этим могущественным драконом связана легенда, которая легла в основу сюжета фильма «Тайна печати дракона», вышедшего в российский кинопрокат 19 сентября, – легенда о происхождении волшебного чая.

Если между миром живых и миром мертвых царит мир, то Лун-ван спит, веки его опускаются до самой земли и ресницы прорастают в землю, выходя на поверхность прекрасными растениями, исцеляющими душу и тело. Люди назвали их нежные листья чаем. Когда слава о чудесном целебном чае разнеслась на много земель вокруг, в эти края начало приходить много людей. И Дракону понадобились помощники, обладающие знаниями, которые умели бы составлять рецепты от всех недугов. Так и появился род лекарей, белых магов, хранивших тайны Лун-Вана, Царя всех драконов, и этих волшебных трав. Так все и продолжалось, до тех пор пока черные маги не замыслили отобрать все эти божественные знания и заточили дракона в подземелье, истощая его волшебную силу.



(Иллюстрация: bigbrand ./Flickr.com)

Из легенд и поверий драконы перебрались в искусство фэншуй и довольно уютно там устроились. Изначально дракон сочетал в себе и женское, и мужское начало, но со временем его стали воспринимать как воплощение светлой, небесной мужской силы ян, и лун утратил связь с землей как воплощением темного женского начала инь. В геомантии также развивалась теория «драконовых жил» (лун мо) — подземных энергетических каналов, несущих магнетические токи, и их узловых пересечений — «драконовых логовищ». Дракон в фэншуе (и вообще в китайских традициях) ассоциируется с красотой и мощью, процветанием и развитием, счастьем и удачей. Привлекает он и финансовое благополучие: не зря в Азии название «Четыре дракона» получили Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань за их стремительное экономическое развитие, а чаяния китайцев на то, чтобы «сын стал драконом» (望子成龙) означают пожелание успеха. Выражение «голова дракона» (龙头), помимо прямого обозначения головы, ещё означает «ведущее предприятие».

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«Тайна печати дракона» – сиквел блокбастера «Вий 3D». Главный герой – географ, путешественник и картограф Джонатан Грин по личному поручению Петра I работает над составлением карты Дальнего Востока России и в ходе исследования попадает в Китай, где сталкивается с мистическими существами и могущественными магами.

Съемки «Тайны печати дракона» проходили в Чехии, Китае и в России. В работе была задействована международная команда из 540 человек, а в фильме снимались Джейсон Флемминг (в роли картографа Джонатана Грина), Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэр и Юрий Колокольников.