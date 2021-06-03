Классные фестивали этого лета, на которых стоит побывать

Что? Фестиваль музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки

Где? Санкт-Петербург

Когда? 4 – 6 июня

Mawaheb Music (араб. «таланты») — серия мультижанровых мероприятий на ключевых площадках Санкт-Петербурга. Фестиваль пройдет с 4 по 6 июня и представит публике симфонические и аудиовизуальные концерты, резиденцию для международных и локальных музыкантов, вечеринки, музыкальный пикник у воды и образовательную программу.

Открывающим событием фестиваля станет Mawaheb x SOUND UP: music of oasis — концерт-путешествие по музыкальной культуре Катара и Арабского мира, куратором которого выступили организаторы концертной серии SOUNDUP. Концерт состоится на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 4 июня. Главными героями концерта станут пять арабских инструментов, которые, несмотря на свой почтенный возраст, сейчас активно используются не только в народной музыке, но и в роке, джазе и электронике: это уд, канун, най, дарбука и ребаба. Именно их звучание определяет уникальный ДНК музыки, много веков назад родившейся на Аравийском полуострове и распространившейся по всему миру в невероятном многообразии форм и видов.

Еще в программе фестиваля ожидается аудиовизуальный концерт в планетарии со специальной программой от электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а заключительный день Mawaheb пройдет на Новой Голландии (вход свободный!) – это будет пикник летним неспешным воскресеньем с живой музыкой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также образовательной программой от онлайн-издания EastEast.

Фестиваль Mawaheb Music является частью культурной программы государства Катара в рамках ПМЭФ'21. Вечеринка открытия фестиваля пройдет на территории острова «Новая Голландия», а аудиовизуальное шоу состоится на второй день фестиваля 5 июня в Планетарии №1.

Билеты и подробная информация тут – тыц.