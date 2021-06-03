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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Классные фестивали этого лета, на которых стоит побывать

National Geographic Россия
03 июня 2021
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Архстояние
Фото: Арт-парк «Никола-Ленивец»
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Архстояние Детское
Фото: Арт-парк «Никола-Ленивец»
Предоставлено Пресс-службой фестиваля Signal_12.png.png
Фото: Предоставлено Пресс-службой фестиваля Signal
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Фото: Intervals
Ура, лето! Собрали для вас подборку летних фестивалей, на которые можно отправиться целой гурьбой с друзьями или даже в одиночку – греться, развлекаться, просвещаться, танцевать и получать незабываемые впечатления.

Mawaheb Music

Что? Фестиваль музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки

Где? Санкт-Петербург

Когда? 4 – 6 июня

Mawaheb Music (араб. «таланты») — серия мультижанровых мероприятий на ключевых площадках Санкт-Петербурга. Фестиваль пройдет с 4 по 6 июня и представит публике симфонические и аудиовизуальные концерты, резиденцию для международных и локальных музыкантов, вечеринки, музыкальный пикник у воды и образовательную программу.

Открывающим событием фестиваля станет Mawaheb x SOUND UP: music of oasis — концерт-путешествие по музыкальной культуре Катара и Арабского мира, куратором которого выступили организаторы концертной серии SOUNDUP. Концерт состоится на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 4 июня. Главными героями концерта станут пять арабских инструментов, которые, несмотря на свой почтенный возраст, сейчас активно используются не только в народной музыке, но и в роке, джазе и электронике: это уд, канун, най, дарбука и ребаба. Именно их звучание определяет уникальный ДНК музыки, много веков назад родившейся на Аравийском полуострове и распространившейся по всему миру в невероятном многообразии форм и видов.

Еще в программе фестиваля ожидается аудиовизуальный концерт в планетарии со специальной программой от электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а заключительный день Mawaheb пройдет на Новой Голландии (вход свободный!) – это будет пикник летним неспешным воскресеньем с живой музыкой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также образовательной программой от онлайн-издания EastEast.

Фестиваль Mawaheb Music является частью культурной программы государства Катара в рамках ПМЭФ'21. Вечеринка открытия фестиваля пройдет на территории острова «Новая Голландия», а аудиовизуальное шоу состоится на второй день фестиваля 5 июня в Планетарии №1.

Билеты и подробная информация тут – тыц.

Архстояние Детское. Супер Future

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Архстояние Детское

Что? 7-й фестиваль современного искусства для всей семьи

Где? Арт-Парк «Никола-Ленивец», Калужская область

Когда? 25-27 июня

В этом году фестиваль посвящен профессиям будущего — можно отправиться в просторные поля и густые леса Никола-Ленивца, чтобы узнать, кем быть, что знать, чем стать. «Архитектор живых систем» или «кибердворник», «строитель планет» или «инженер тайфунов»? Точно известно одно: многие профессии исчезнут, искусственный интеллект заменит механическую деятельность — рутинная работа перейдёт роботам, а творчество людям.

На «Архстоянии Детском» презентуют новое игровое пространство, которое будет доступным и интересным для всех детей без ограничений, в том числе и для детей с инвалидностью. В программе фестиваля — инклюзивные занятия для юных походников, мастер-классы от Новой Третьяковки, Музея Москвы, Гослитмузей, Зеленой школы Парка Горького и Музея AZ, кинопоказы под открытым небом, дневные и ночные экскурсии и маршруты, а также эксперимент, который вышел из-под контроля, — концерт группы СБПЧ.

И это еще не все! На детском Архстоянии вас ждут новые арт-объекты, мастерские и кемпы, перформансы танцевальные и акустические, большая игротека с настолками, маркет полезных вещей, лекторий, дневные маршруты и ночные прогулки для бесстрашных, футбол мячами-планетами, шествие-карнавал, кинопоказы под открытым небом и многое другое.

Билеты тут – тыц.

Fields

В Москве

Фестиваль Fields в Mutabor_Даша Почерк_7 (1).jpg
Даша Почерк Фестиваль Fields

Что? Фестиваль изобретательной музыки

Где? Москва

Когда? 4 – 8 августа

Фестиваль Fields — это утопия для музыкальных гедонистов и настоящая авантюра для тех, кто готов покинуть зону звукового комфорта. Диковинная электроника, бесстрашный джаз, экзотический фольклор, новая композиторская музыка, чистосердечный поп, захватывающие концерты-перформансы и другие феномены — жанровая разметка Fields по-прежнему номинальна, а его главными героями остаются изобретатели, вольнодумцы, гении и аутсайдеры.

В этом году фестиваль пройдет в обеих столицах – в Москве он охватит собой сразу несколько площадок.

Массивная основная программа в Mutabor продлится три дня и две ночи, а специальные городские шоукейсы распределятся между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, Лебединого Озера и Атма 360. Среди артистов 2021 года – британская звезда неряшливо-романтического лоу-фай-хауса Ross From Friends, легенда пленочного эмбиента и искусный дроун-провокатор Уильям Басински, громовержец танцполов Moa Pillar и его эльфийская принцесса Ушко, находчивая мультиинструменталистка Kate NV и другие.

Билеты тут – тыц.

St Fields

В Санкт-Петербурге

Фестиваль Fields в Mutabor_Даша Почерк_1.jpg
Даша Почерк Фестиваль Fields

Что? Фестиваль изобретательной музыки

Где? Санкт-Петербург

Когда? 3 – 4 июля

В этом году фестиваль изобретательной музыки Fields отправляется еще и в северную экспедицию. Озаглавленный St. Fields, петербургский выпуск пройдет 3-4 июля в живописных просторах Севкабель Порта, на берегу Финского залива. И это опять будет целый парк музыкальных аттракционов, куда приходят за острыми впечатлениями, оставляя позади зону звукового комфорта. Среди уже объявленных участников – апологет британской даб-электроники Shackleton, Дельфин в образе Электрического пса, бескомпромиссные самодуры Shortparis, а также петрозаводская группа ILMU с трип-хопом на карельском языке, рейв-джаз-анархисты Сольвычегодск и многие другие. 

Отдавая приоритет искренним и непосредственным, St. Fields заглянет в закрома петербургского андеграунда, обнародует аутентичные музыкальные артефакты, таящиеся на необъятных землях от Карелии до Камчатки, и напоследок восполнит дефицит заморского авангарда. Диковинная электроника и первозданный фольклор, безбрежный эмбиент и своенравный джаз, новая композиторская музыка и оголтелый рейв-поп — St. Fields докажет опытным путем, что противоположности все-таки притягиваются. 

Петербург для Fields — больше, чем просто город. Обладая статусом культурной столицы и особым географическим положением, он с давних пор воплощал в себе идею моста между двумя цивилизациями — «ортодоксальным Востоком» и «прогрессивным Западом». Исторический контекст города оказался точной рифмой к мультикультурной идеологии фестиваля, сложившись в единый пазл St. Fields.

Билеты тут – тыц.

Форма

Что? Фестиваль современного искусства

Где? Москва

Когда? 8-11 июля

Предыдущий год подарил нам сильный тренд на внутренний туризм. В 2021 году фестиваль ФОРМА обращается к российским культурным резервам и многообразному художественному миру нашей страны. Для фестиваля это символичное возвращение к истокам, поскольку именно эта тема в своё время легла в основу мировоззрения фестиваля и на долгие годы стала основным объектом изучения. Кросс-культурный обмен между столицей и регионами уже сегодня может позволить музыкантам и художникам выйти на новый уровень.

Фестиваль ФОРМА пройдёт с 8 по 11 июля в Басманном Дворе.  

Билеты и подробности об участниках тут – тыц.

Архстояние 2021: Личное

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Арт-парк «Никола-Ленивец» Архстояние

Что? Международный фестиваль ландшафтных объектов

Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область  

Когда? 23 — 25 июля

Пандемия короновируса изменила поведение человека. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой и со своим Личным. Какое оно? Ответ на этот вопрос в работах художников и архитекторов — участников фестиваля, который проходит в арт-парке «Никола-Ленивец» далеко не первый год. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит свой проект «Русское идеальное», а художник Владимир Наседкин при поддержке Музея AZ — «Пьяный забор». Также на «Архстоянии» появится работа победителей открытого конкурса — Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Главной задачей было создать инклюзивное произведение искусства, доступное каждому посетителю парка. Жюри выбрало их проект «Непроходимая чаща» среди 250 заявок со всего мира. «Непроходимая чаща» – это объект с подвижными стенами из свисающих ветвей. Находясь в центре чащи, посетитель может сосредоточиться на себе и пространстве и попытаться найти обратный путь, закрыв глаза.

Также в программе фестиваля — аудио-променад от импресарио Фёдора Елютина, лекторий, концерты и звуковые инсталляции от артистов, кочующих по парку и много других интересностей. 

Билеты и больше информации тут – тыц.

Present Perfect Festival

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Что? Фестиваль электронной музыки и современного искусства

Где? Санкт-Петербург

Когда? 23-25 июля

В 2021 году Present Perfect Festival сохранит конфигурацию полноформатного рейва и трехдневную структуру, локацией станет расширенная территория пространства K-30 в Гавани Васильевского острова.

Концепция PPF’21 посвящена объединению творческих единиц в междисциплинарные коллаборации. Эта идея отражена в программном блоке PPF Артефакты — ряде уникальных шоу, кропотливую работу над которыми команда фестиваля ведет в тесном взаимодействии с артистами и представителями креативных профессий. 

А еще фестиваль традиционно соберет широкий лайн-ап, представляющий лучших артистов мировой и локальной электронных сцен. К ранее объявленным Ricardo Villalobos и Craig Richards присоединилась Peggy Gou — звезда из Берлина, чье выступление состоится в субботу, 24 июля.

Билеты тут – тыц.

Signal 2021

Предоставлено Пресс-службой фестиваля Signal_10.png.png
Фото: Предоставлено Пресс-службой фестиваля Signal
Предоставлено Пресс-службой фестиваля Signal_5.png.png
Фото: Предоставлено Пресс-службой фестиваля Signal

Что? Фестиваль музыки и ландшафта 

Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область 

Когда? 19 – 22 августа

Пятый фестиваль Signal – событие с уникальной концепцией, объединивший два направления: музыку и архитектуру. 

В фестивале примут участие основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс (Nicolas Lutz) из Уругвая,  берлинский диджей и резидент Club Der Visionaere Сонья Мунир (Sonja Moonear), Bruce (Larry McCarthy) из Великобритании. Впервые в Россию приедет восходящая звезда техно-сцены из Ливана Нур Джабер (Nur Jaber). Vladislav Delay выступит с новым лайвом совместно с медиа-артистом AGF. После паузы, которую взял финский музыкант, объявив об окончании карьеры, он выпустил новый альбом. В первой волне русскую сцену представляют Summer of Haze, Vlada и Nikita Zabelin. Из Украины приедет Noizar, основатель лейбла Wicked Bass.

Билеты и подробности тут – тыц.

Intervals 2021

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Intervals

Что? Международный фестиваль аудиовизуального искусства

Где? Нижний Новгород

Когда? 27-29 августа

Фестиваль станет частью программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода и вновь соберет ключевых представителей мирового и российского медиаискусства. Лейтмотивом события станет симбиоз музыки, медиа-технологий и пространства, а главными действующими лицами — музыканты и визуальные творцы, которые вместе проложат дорогу от звука к архитектурным площадкам Нижнего Новгорода.

В этот раз зрителей ждет рекордное количество локаций медиавыставки в историческом центре Нижнего Новгорода, ночное музыкальное событие Intervals Night Event и вечерние AV-концерты под кураторством Fields, а также образовательная программа Intervals Education в офлайн-формате.

Билеты тут – тыц.

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