Классные фестивали этого лета, на которых стоит побывать

Что? Фестиваль музыки и ландшафта

Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область

Когда? 19 – 22 августа

Пятый фестиваль Signal – событие с уникальной концепцией, объединивший два направления: музыку и архитектуру.

В фестивале примут участие основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс (Nicolas Lutz) из Уругвая, берлинский диджей и резидент Club Der Visionaere Сонья Мунир (Sonja Moonear), Bruce (Larry McCarthy) из Великобритании. Впервые в Россию приедет восходящая звезда техно-сцены из Ливана Нур Джабер (Nur Jaber). Vladislav Delay выступит с новым лайвом совместно с медиа-артистом AGF. После паузы, которую взял финский музыкант, объявив об окончании карьеры, он выпустил новый альбом. В первой волне русскую сцену представляют Summer of Haze, Vlada и Nikita Zabelin. Из Украины приедет Noizar, основатель лейбла Wicked Bass.

Билеты и подробности тут – тыц.