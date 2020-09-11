Многовековая история Москвы оставила городу множество точек притяжения в виде исторических зданий, однако многие из них дошли до наших дней полуразрушенными и нуждающимися в реставрации. В частности, Северный речной вокзал еще 10 лет назад находился в аварийном состоянии, а сегодня, будучи уже полностью отреставрированным, он был открыт для пассажиров и туристов в День города. Пятого сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк Северного речного вокзала и осмотрел результаты работ по реставрации вокзального здания. Еще до запуска реконструкции вокзала участники «Активного гражданина» оценили планы мэрии: три четверти проголосовавших поддержали проект.

Образец сталинского ампира, архитектурный памятник 1930-х годов, Речной вокзал неоднократно появлялся в советских фильмах и в итоге стал одним из символов города. Несколько государственных компаний занялись реконструкцией здания и прилегающей к нему территории, проведя сеть современной канализации, водо- и теплоснабжения. Расположенный рядом парк также не остался без внимания архитекторов и ландшафтных дизайнеров: на территории появились фонтаны, прогулочная галерея, новые деревья и кустарники, при этом сохранилась вся историческая планировка и ограждения.