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Жизнь планеты
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Когда город – твой. Как активные граждане помогают менять облик Москвы

Активный гражданин
11 сентября 2020
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Фото: Depositphotos
Голосования в проекте «Активный гражданин», по сути, изменили механику урбанистического развития столицы. Решения о том, как сделать Москву удобнее и приятнее глазу, уже шесть лет принимаются с учетом мнения участников проекта, число которых приближается к пяти миллионам человек. Рассказываем, как такой инструмент обратной связи меняет жизнь одного из крупнейших мегаполисов планеты.

Многовековая история Москвы оставила городу множество точек притяжения в виде исторических зданий, однако многие из них дошли до наших дней полуразрушенными и нуждающимися в реставрации. В частности, Северный речной вокзал еще 10 лет назад находился в аварийном состоянии, а сегодня, будучи уже полностью отреставрированным, он был открыт для пассажиров и туристов в День города. Пятого сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк Северного речного вокзала и осмотрел результаты работ по реставрации вокзального здания. Еще до запуска реконструкции вокзала участники «Активного гражданина» оценили планы мэрии: три четверти проголосовавших поддержали проект.

Образец сталинского ампира, архитектурный памятник 1930-х годов, Речной вокзал неоднократно появлялся в советских фильмах и в итоге стал одним из символов города. Несколько государственных компаний занялись реконструкцией здания и прилегающей к нему территории, проведя сеть современной канализации, водо- и теплоснабжения. Расположенный рядом парк также не остался без внимания архитекторов и ландшафтных дизайнеров: на территории появились фонтаны, прогулочная галерея, новые деревья и кустарники, при этом сохранилась вся историческая планировка и ограждения.

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Марат Гайнуллин Речной вокзал, Москва

Проект уделяет большое внимание реставрации столичных достопримечательностей. Помимо Северного Речного вокзала, благодаря поддержке активных граждан был восстановлен прежний облик уникального павильона «Азербайджан» на ВДНХ, образца сталинской эклектики с восточными элементами. Абсолютным большинством (76,91% из 127 158 респондентов) жители Москвы проголосовали за возвращение зданию облика 1939 года, ведь на момент голосования исторический фасад павильона уже несколько десятилетий был скрыт от посторонних глаз фальшфасадом с надписью «ВТ» («Вычислительная техника»). Такая судьба объекта культурного наследия федерального значения показалась горожанам несправедливой, и сейчас мы можем наблюдать, как в столице полным ходом идут работы по восстановлению здания.

Сейчас павильон «Азербайджан» притягивает туристов и фотографов обновленными сталактитовыми сводами, историческими фонарями и национальной мозаикой на мраморном полу. Изюминкой обновленного павильона стали витражи шебеке – собранные азербайджанскими мастерами ореховые решетки. Результаты реконструкции зашли на ура: 83% активных граждан оценили их на 5 из 5.

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Depositphotos

В приложении и на сайте проекта «Активный гражданин» также можно проголосовать по вопросам благоустройства улиц и площадей. Один из самых ярких примеров – история Триумфальной площади у метро Маяковская. В 2014 году горожанам на выбор были предложены несколько проектов реконструкции, и благодаря «Активному гражданину» был определен победитель. Обновление пришлось по вкусу 95% активных граждан.

Построенная в начале XIX века Триумфальная площадь приобрела свой современный вид в нулевых: от нее постепенно отрезали скверы, устанавливали памятники, строили парковки. Окруженная шумной магистралью площадь мало напоминала комфортное городское пространство. Теперь картина изменилась: озелененная площадь с уютными качелями стала, по словам известного польского градостроителя Кубы Снопека, «островком красоты, который со всех сторон окружен миллионом машин».

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Mos.ru

Благоустройство площади проходило в рамках программы «Моя улица», также реализованной с помощью голосований в проекте «Активный гражданин». Создатели «Моей улицы» поставили своей целью за четыре сезона действия программы (2015–2018) задать новый стандарт комфортной городской среды. В 2019 году программа благоустройства «Моя улица» стала лауреатом одной из самых престижных премий в области городского развития Urban Land Institute Global Awards for Excellence.

Реализация еще одного крупного городского проекта последних лет — строительство парка «Зарядье», уникальной зоны отдыха в историческом центре Москвы, — также не обошлась без участия «Активного гражданина» и «Моей улицы». Благоустройство по программе позволило прилегающим улицам стать логичным продолжением «Зарядья», образовав единый градостроительный ансамбль. В 2017 году активные граждане положительно оценили, как изменились улицы, прилегающие к парку «Зарядье».

Сам парк разделен на различные по ландшафту зоны, повторяющие климат регионов России: «Степные просторы», «Луга», «Смешанный лес» и «Тундра». Для этого на территории парка высадили более 800 тысяч цветов, 760 деревьев и 2700 кустарников. Именно активные граждане выбрали фирменный стиль парка и логотип, а также назвали «Зарядье» лучшим местом для фотосессий в столице.

В «Зарядье» для участников проекта «Активный гражданин» есть свои бонусы. Воспользовавшись баллами Магазина поощрений, можно посетить мультимедийные шоу «Машина времени» и «Россия. Виртуальное путешествие» в медиахолле 360, инсталляцию «Ледяная пещера», а также Подземный музей. Сертификат (пригласительный билет) можно получить здесь.

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Сергей Богомяко Парящий мост в парке Зарядье на закате

Международный тренд на  озеленение крупных мегаполисов нашел свое отражение и в Москве в виде акции «Миллион деревьев». Активные граждане голосуют «за» или «против» озеленения своего двора; после одобрения начала работ на конкретной территории специалисты решают, как именно посадить новые растения с учетом планировки. Выбор деревьев и процесс посадки — за самими жителями. Акция стартовала в 2014 году, на данный момент высажено 23 тысячи деревьев и 833 тысячи кустарников.

За это время московские власти дополнительно благоустроили и создали более пятисот парков и скверов. Пожалуй, самый яркий пример — огромная парковая зона Яузы и конкретный ее участок, пролегающий от метро Бабушкинская до метро Медведково. Раньше на этой территории были в основном заболоченные лужайки и редкие тропинки, затерянные среди непролазных кустарников. После реконструкции о болоте остались одни воспоминания, парк пронизали скверы и мостики, появилось множество спортивных и детских площадок, зоны для дрессировки собак, мини-кафе и даже арт-объекты.

А на противоположном краю Москвы на площади 142 гектаров растянулась одна из крупнейших зеленых зон столицы — парк «Южное Бутово». В результате реализации сложного двухступенчатого проекта московские власти построили на территории Южного Бутова летние эстрады, беседки, увитые зеленью навесы, качели, причалы, пикниковые зоны, 12 км велодорожек и многие другие элементы инфраструктуры. Вишенка на торте (точнее, вишенки) — Черневские и Гавриковские пруды, любимые места рыбаков, чаек и бесчисленного множества утиных семей.

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Илья Минский Кувшинки в прудах парка Южное Бутово – регулярные резиденты Инстаграма

Глобальное обновление ждало и музей-усадьбу Люблино. Красивейший архитектурный комплекс XIX века, увенчанный дворцом Дурасова, по-прежнему ее главное украшение, однако теперь его обрамляет шикарная инфраструктура – здесь есть даже павильон для бракосочетаний! В голосовании на «Активном гражданине» обновление музея-усадьбы оценили почти 10 тысяч жителей района.

Проект «Активный гражданин» по масштабам и охвату не имеет мировых аналогов. За 6 лет его работы было принято более 146 млн мнений горожан. Без него для получения такого объема обратной связи потребовалось бы 72 года работы с обращениями граждан.

Среди всех IT-проектов Правительства Москвы «Активный гражданин» первым перешел на технологию блокчейн для обеспечения безопасности данных пользователей и результатов голосований. Использование этой технологии повышает уровень доверия к голосованиям и гарантирует их неизменность. В «Активном гражданине» ведется регулярная работа по повышению безопасности работы проекта и увеличению его производительности.

Сейчас «Активный гражданин» насчитывает более 4,5 млн человек, которые регулярно участвуют в жизни города. Активные граждане не только ежедневно принимают решения, позволяющие улучшать столичную инфраструктуру, но и являются участниками системы лояльности.

Механика проста: голоса приносят баллы, которые впоследствии можно обменять на приятные бонусы. Помимо уже упомянутых выше билетов на лучшие шоу «Зарядья», активные граждане могут обменять баллы на пополнение счета в парковочном приложении, промокоды на использование каршеринговых сервисов, сеансы в спа-салонах, стильные свитшоты и толстовки, скидки на обучение в детских онлайн-школах и многое другое.

Хочу стать активным гражданином!

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