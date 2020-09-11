Когда город – твой. Как активные граждане помогают менять облик Москвы
Многовековая история Москвы оставила городу множество точек притяжения в виде исторических зданий, однако многие из них дошли до наших дней полуразрушенными и нуждающимися в реставрации. В частности, Северный речной вокзал еще 10 лет назад находился в аварийном состоянии, а сегодня, будучи уже полностью отреставрированным, он был открыт для пассажиров и туристов в День города. Пятого сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк Северного речного вокзала и осмотрел результаты работ по реставрации вокзального здания. Еще до запуска реконструкции вокзала участники «Активного гражданина» оценили планы мэрии: три четверти проголосовавших поддержали проект.
Образец сталинского ампира, архитектурный памятник 1930-х годов, Речной вокзал неоднократно появлялся в советских фильмах и в итоге стал одним из символов города. Несколько государственных компаний занялись реконструкцией здания и прилегающей к нему территории, проведя сеть современной канализации, водо- и теплоснабжения. Расположенный рядом парк также не остался без внимания архитекторов и ландшафтных дизайнеров: на территории появились фонтаны, прогулочная галерея, новые деревья и кустарники, при этом сохранилась вся историческая планировка и ограждения.
Проект уделяет большое внимание реставрации столичных достопримечательностей. Помимо Северного Речного вокзала, благодаря поддержке активных граждан был восстановлен прежний облик уникального павильона «Азербайджан» на ВДНХ, образца сталинской эклектики с восточными элементами. Абсолютным большинством (76,91% из 127 158 респондентов) жители Москвы проголосовали за возвращение зданию облика 1939 года, ведь на момент голосования исторический фасад павильона уже несколько десятилетий был скрыт от посторонних глаз фальшфасадом с надписью «ВТ» («Вычислительная техника»). Такая судьба объекта культурного наследия федерального значения показалась горожанам несправедливой, и сейчас мы можем наблюдать, как в столице полным ходом идут работы по восстановлению здания.
Сейчас павильон «Азербайджан» притягивает туристов и фотографов обновленными сталактитовыми сводами, историческими фонарями и национальной мозаикой на мраморном полу. Изюминкой обновленного павильона стали витражи шебеке – собранные азербайджанскими мастерами ореховые решетки. Результаты реконструкции зашли на ура: 83% активных граждан оценили их на 5 из 5.
В приложении и на сайте проекта «Активный гражданин» также можно проголосовать по вопросам благоустройства улиц и площадей. Один из самых ярких примеров – история Триумфальной площади у метро Маяковская. В 2014 году горожанам на выбор были предложены несколько проектов реконструкции, и благодаря «Активному гражданину» был определен победитель. Обновление пришлось по вкусу 95% активных граждан.
Построенная в начале XIX века Триумфальная площадь приобрела свой современный вид в нулевых: от нее постепенно отрезали скверы, устанавливали памятники, строили парковки. Окруженная шумной магистралью площадь мало напоминала комфортное городское пространство. Теперь картина изменилась: озелененная площадь с уютными качелями стала, по словам известного польского градостроителя Кубы Снопека, «островком красоты, который со всех сторон окружен миллионом машин».
Благоустройство площади проходило в рамках программы «Моя улица», также реализованной с помощью голосований в проекте «Активный гражданин». Создатели «Моей улицы» поставили своей целью за четыре сезона действия программы (2015–2018) задать новый стандарт комфортной городской среды. В 2019 году программа благоустройства «Моя улица» стала лауреатом одной из самых престижных премий в области городского развития Urban Land Institute Global Awards for Excellence.
Реализация еще одного крупного городского проекта последних лет — строительство парка «Зарядье», уникальной зоны отдыха в историческом центре Москвы, — также не обошлась без участия «Активного гражданина» и «Моей улицы». Благоустройство по программе позволило прилегающим улицам стать логичным продолжением «Зарядья», образовав единый градостроительный ансамбль. В 2017 году активные граждане положительно оценили, как изменились улицы, прилегающие к парку «Зарядье».
Сам парк разделен на различные по ландшафту зоны, повторяющие климат регионов России: «Степные просторы», «Луга», «Смешанный лес» и «Тундра». Для этого на территории парка высадили более 800 тысяч цветов, 760 деревьев и 2700 кустарников. Именно активные граждане выбрали фирменный стиль парка и логотип, а также назвали «Зарядье» лучшим местом для фотосессий в столице.
В «Зарядье» для участников проекта «Активный гражданин» есть свои бонусы. Воспользовавшись баллами Магазина поощрений, можно посетить мультимедийные шоу «Машина времени» и «Россия. Виртуальное путешествие» в медиахолле 360, инсталляцию «Ледяная пещера», а также Подземный музей. Сертификат (пригласительный билет) можно получить здесь.
Международный тренд на озеленение крупных мегаполисов нашел свое отражение и в Москве в виде акции «Миллион деревьев». Активные граждане голосуют «за» или «против» озеленения своего двора; после одобрения начала работ на конкретной территории специалисты решают, как именно посадить новые растения с учетом планировки. Выбор деревьев и процесс посадки — за самими жителями. Акция стартовала в 2014 году, на данный момент высажено 23 тысячи деревьев и 833 тысячи кустарников.
За это время московские власти дополнительно благоустроили и создали более пятисот парков и скверов. Пожалуй, самый яркий пример — огромная парковая зона Яузы и конкретный ее участок, пролегающий от метро Бабушкинская до метро Медведково. Раньше на этой территории были в основном заболоченные лужайки и редкие тропинки, затерянные среди непролазных кустарников. После реконструкции о болоте остались одни воспоминания, парк пронизали скверы и мостики, появилось множество спортивных и детских площадок, зоны для дрессировки собак, мини-кафе и даже арт-объекты.
А на противоположном краю Москвы на площади 142 гектаров растянулась одна из крупнейших зеленых зон столицы — парк «Южное Бутово». В результате реализации сложного двухступенчатого проекта московские власти построили на территории Южного Бутова летние эстрады, беседки, увитые зеленью навесы, качели, причалы, пикниковые зоны, 12 км велодорожек и многие другие элементы инфраструктуры. Вишенка на торте (точнее, вишенки) — Черневские и Гавриковские пруды, любимые места рыбаков, чаек и бесчисленного множества утиных семей.
Глобальное обновление ждало и музей-усадьбу Люблино. Красивейший архитектурный комплекс XIX века, увенчанный дворцом Дурасова, по-прежнему ее главное украшение, однако теперь его обрамляет шикарная инфраструктура – здесь есть даже павильон для бракосочетаний! В голосовании на «Активном гражданине» обновление музея-усадьбы оценили почти 10 тысяч жителей района.
Проект «Активный гражданин» по масштабам и охвату не имеет мировых аналогов. За 6 лет его работы было принято более 146 млн мнений горожан. Без него для получения такого объема обратной связи потребовалось бы 72 года работы с обращениями граждан.
Среди всех IT-проектов Правительства Москвы «Активный гражданин» первым перешел на технологию блокчейн для обеспечения безопасности данных пользователей и результатов голосований. Использование этой технологии повышает уровень доверия к голосованиям и гарантирует их неизменность. В «Активном гражданине» ведется регулярная работа по повышению безопасности работы проекта и увеличению его производительности.
Сейчас «Активный гражданин» насчитывает более 4,5 млн человек, которые регулярно участвуют в жизни города. Активные граждане не только ежедневно принимают решения, позволяющие улучшать столичную инфраструктуру, но и являются участниками системы лояльности.
Механика проста: голоса приносят баллы, которые впоследствии можно обменять на приятные бонусы. Помимо уже упомянутых выше билетов на лучшие шоу «Зарядья», активные граждане могут обменять баллы на пополнение счета в парковочном приложении, промокоды на использование каршеринговых сервисов, сеансы в спа-салонах, стильные свитшоты и толстовки, скидки на обучение в детских онлайн-школах и многое другое.