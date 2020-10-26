Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при 2020 года в рамках онлайн-церемонии награждения. Им стал испанский фотограф Луис Тато за серию «Теракт в отеле DusitD2», в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года. В предыдущие годы Тато трижды попадал в призовые места конкурса, но победителем стал впервые.

В 2020 году в конкурсе приняли участие более пяти тысяч фотографов из 75 стран мира.

В номинации «Главные новости» первое место разделили кадр фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг «Похороненная справедливость», в объективе которой — тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах, и фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара «Южная граница» о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей «американской мечте» — границе США, за которой они ищут спасения от разгула преступности и насилия в своих странах.