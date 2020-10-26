Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при 2020 года в рамках онлайн-церемонии награждения. Им стал испанский фотограф Луис Тато за серию «Теракт в отеле DusitD2», в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года. В предыдущие годы Тато трижды попадал в призовые места конкурса, но победителем стал впервые.
В 2020 году в конкурсе приняли участие более пяти тысяч фотографов из 75 стран мира.
В номинации «Главные новости» первое место разделили кадр фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг «Похороненная справедливость», в объективе которой — тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах, и фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара «Южная граница» о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей «американской мечте» — границе США, за которой они ищут спасения от разгула преступности и насилия в своих странах.
Фотография «Жизнь на краю», сделанная репортером из Калькутты Сумитой Санья, стала лучшей одиночной работой номинации «Моя планета». Среди серий этой номинации победу одержали воркутинские хроники «Столица исчезающего мира» россиянина Сергея Паршукова.
Полный список призовых лауреатов конкурса-2020 опубликован на официальном сайте.
Конкурс имени Стенина по традиции даст старт международному выставочному турне работ победителей, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией.