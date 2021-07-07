Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней заблокировал судоходство через Суэцкий канал, начал движение по водной артерии, сообщает ТАСС.

Судно, на которое был наложен арест, в течение 107 дней стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Сейчас оно следует в сторону Средиземного моря со скоростью 9 морских узлов (примерно 16,6 км/ч).

В ближайшее время в городе Исмаилия состоится церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.