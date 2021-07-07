Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней заблокировал судоходство через Суэцкий канал, начал движение по водной артерии, сообщает ТАСС.
Судно, на которое был наложен арест, в течение 107 дней стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Сейчас оно следует в сторону Средиземного моря со скоростью 9 морских узлов (примерно 16,6 км/ч).
В ближайшее время в городе Исмаилия состоится церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.
23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.
Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере 916 миллионов долларов за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае управление согласилось уменьшить сумму компенсации до 550 млн с условием, что 200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся 350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.
Суэцкий канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией, не огибая Африку. До открытия канала в 1896 году суда разгружали, и грузы перевозили от моря к морю по суше. Ежегодно через Суэцкий канал проходят 16-18 тысяч судов.