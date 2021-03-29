Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Успех мероприятия последовал за заявлением президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, который заявил о необходимости разгрузить судно. Этот процесс мог занять несколько недель.

Контейнеровоз сел на мель 23 марта. Капитан судна сообщил, что это произошло из-за сильного ветра, который развернул корабль. Ever Given длиной около 400 метров оказался самым крупным судном, когда-либо садившемся на мель в Суэцком канале. Из-за происшествия не менее 369 судов оказались запертыми в Суэцком канале, а часть кораблей двинулась обходными путями, увеличивая протяженность своего пути на тысячи километров. В очереди оказались также танкеры с нефтью на сумму 400 миллионов долларов.

Аналитики Bloomberg отмечают, что один день блокировки одного из самых оживленных судоходных торговых путей обошелся в 9,6 миллиарда долларов, так что удар Ever Given по мировой экономике явно превысил 50 миллиардов.

Посмотрите, как огромный круизный лайнер проходит впритык по узкому каналу в Греции.