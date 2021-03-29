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Жизнь планеты

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

National Geographic Россия
29 марта 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Полнолуние оказалось очень кстати.

Международной группе спасателей удалось частично освободить огромный контейнеровоз компании EverGreen, который сел на мель в Суэцком канале на целых шесть дней. Об этом сообщает Associated Press.

Несколько суток спасатели прилагали интенсивные усилия по толканию и буксировке (с помощью десяти буксиров) судна Ever Given, а затем полнолуние принесло с собой долгожданный весенний прилив. 

Источники в управлении Суэцкого канала уточнили, что судно удалось вывести на фарватер в сторону севера. Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

Как сообщил глава администрации канала Усама Рабиа, в настоящий момент буксиры пытаются выровнять курс судна. По его словам, положение корабля выровнено на 80%, а корма сместилась на 100 метров от берега канала. В операции участвуют 17 буксиров, в том числе пришедший из Нидерландов в воскресенье вечером гигантский буксир ALP GUARD с тягой 285 тонн.

Успех мероприятия последовал за заявлением президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, который заявил о необходимости разгрузить судно. Этот процесс мог занять несколько недель.

Контейнеровоз сел на мель 23 марта. Капитан судна сообщил, что это произошло из-за сильного ветра, который развернул корабль. Ever Given длиной около 400 метров оказался самым крупным судном, когда-либо садившемся на мель в Суэцком канале. Из-за происшествия не менее 369 судов оказались запертыми в Суэцком канале, а часть кораблей двинулась обходными путями, увеличивая протяженность своего пути на тысячи километров. В очереди оказались также танкеры с нефтью на сумму 400 миллионов долларов. 

Аналитики Bloomberg отмечают, что один день блокировки одного из самых оживленных судоходных торговых путей обошелся в 9,6 миллиарда долларов, так что удар Ever Given по мировой экономике явно превысил 50 миллиардов. 

Посмотрите, как огромный круизный лайнер проходит впритык по узкому каналу в Греции. 

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