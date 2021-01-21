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Жизнь планеты

Копию картины Леонардо да Винчи нашли в Неаполе. Ее пропажу из музея никто не заметил

National Geographic Россия
21 января 2021
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Фото: Polizia di Stato
Зал, где находилось полотно, был закрыт из-за пандемии почти весь прошлый год.

Копия «Спасителя мира» (Salvator Mundi), предположительно выполненная одним из учеников Леонардо да Винчи, была обнаружена в шкафу спальни неаполитанской квартиры. Владелец квартиры был арестован по подозрению в хранении краденного.

До похищения картина хранилась при церкви Сан-Доменико-Маджоре. Однако, сотрудники музея даже не знали, что полотно было похищено: зал, где оно находилось, уже три месяца закрыт из-за карантинных ограничений.

В музее сообщают, что в январе прошлого года картина точно была на месте, но никто не знает, когда именно она могла пропасть, и никто не объявлял ее в розыск.

Владелец квартиры, где был найден «Спаситель мира», утверждает, что купил ее на блошином рынке. Личность задержанного не раскрывается. Уточняется только, что ему 36 лет.

«Эта картина была обнаружена в результате блестящей и тщательно спланированной полицейской операции <…> Вполне вероятно, что похищение было заказано синдикатом, специализирующимся на международной торговле краденными предметами искусства», — Джовани Мелилло, прокурор Неаполя.

Авторство картины остается под вопросом, но многие эксперты полагают, что картину мог написать в начале 1500-х один из учеников Джакомо Алибранди, один из учеников Леонардо да Винчи.

Всего в мире существует порядка 20 реплик «Спасителя мира», так называемых леонардесков, Оригинальную картину продали в 2017 г. на аукционе Christie's за рекордные 450,3 млн евро. Предположительно ее владельцем стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Узнайте, как ученые объяснили «визуальную ошибку» на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

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