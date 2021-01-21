Копия «Спасителя мира» (Salvator Mundi), предположительно выполненная одним из учеников Леонардо да Винчи, была обнаружена в шкафу спальни неаполитанской квартиры. Владелец квартиры был арестован по подозрению в хранении краденного.

До похищения картина хранилась при церкви Сан-Доменико-Маджоре. Однако, сотрудники музея даже не знали, что полотно было похищено: зал, где оно находилось, уже три месяца закрыт из-за карантинных ограничений.

В музее сообщают, что в январе прошлого года картина точно была на месте, но никто не знает, когда именно она могла пропасть, и никто не объявлял ее в розыск.

Владелец квартиры, где был найден «Спаситель мира», утверждает, что купил ее на блошином рынке. Личность задержанного не раскрывается. Уточняется только, что ему 36 лет.