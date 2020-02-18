«Корабль-призрак» сел на мель после года странствий по Мировому океану

77-метровое судно MV Alta, ржавое и покинутое, но остающееся на плаву, дрейфовало более года: оно обогнуло Америку, Африку и Европу. Путешествие корабля завершилось 16 февраля 2020 года во время шторма Деннис, когда он сел на мель около Балликоттона — рыбацкой деревни в графстве Корк (Ирландия). На следующий день эксперты из местного совета, ирландской береговой охраны и ирландского комиссариата по вопросам затонувших кораблей обсуждали, что делать с судном, привлёкшим так много внимания.

«Совет графства Корк просит представителей общественности держаться подальше от места крушения, поскольку оно расположено на опасном и недоступном участке береговой линии и находится в нестабильном состоянии», — говорится в заявлении совета.