«Корабль-призрак» сел на мель после года странствий по Мировому океану

77-метровое судно MV Alta, ржавое и покинутое, но остающееся на плаву, дрейфовало более года: оно обогнуло Америку, Африку и Европу. Путешествие корабля завершилось 16 февраля 2020 года во время шторма Деннис, когда он сел на мель около Балликоттона — рыбацкой деревни в графстве Корк (Ирландия). На следующий день эксперты из местного совета, ирландской береговой охраны и ирландского комиссариата по вопросам затонувших кораблей обсуждали, что делать с судном, привлёкшим так много внимания.
«Совет графства Корк просит представителей общественности держаться подальше от места крушения, поскольку оно расположено на опасном и недоступном участке береговой линии и находится в нестабильном состоянии», — говорится в заявлении совета.
Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020
Экологи посетили место крушения, чтобы проверить, не содержится ли на судне каких-либо опасных или загрязняющих веществ, но ничего не обнаружили.
Alta была построена в 1976 году в Танзании. В 2017 году судно сменило владельца и отправлялось из Греции в Гаити в сентябре 2018 года, когда получило повреждения в двух тысячах километрах к юго-востоку от Бермудских островов.
Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we’re unable to give you more detail on this strange event.🌊🚢🇬🇧 pic.twitter.com/x29sB5IF06— HMS Protector (@hmsprotector) September 2, 2019
Экипаж из десяти человек был эвакуирован американским катером береговой охраны, а судно отбуксировано в Гайану, откуда оно исчезло — по всей видимости, его угнали. Его дальнейшая судьба была неизвестна до августа 2019 года, когда ледовый патрульный корабль Королевского флота, HMS Protector, столкнулся с ним в середине Атлантики, по-видимому, без экипажа. Предполагается, что Alta дрейфовала из Африки, а затем через Испанию добралась до берегов Ирландии.
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