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Жизнь планеты

«Корабль-призрак» сел на мель после года странствий по Мировому океану

18 февраля 2020
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Фото: BCSeaAdventures / twitter.com
Грузовое судно совершило одиночную одиссею через Атлантику.

77-метровое судно MV Alta, ржавое и покинутое, но остающееся на плаву, дрейфовало более года: оно обогнуло Америку, Африку и Европу. Путешествие корабля завершилось 16 февраля 2020 года во время шторма Деннис, когда он сел на мель около Балликоттона — рыбацкой деревни в графстве Корк (Ирландия). На следующий день эксперты из местного совета, ирландской береговой охраны и ирландского комиссариата по вопросам затонувших кораблей обсуждали, что делать с судном, привлёкшим так много внимания.

«Совет графства Корк просит представителей общественности держаться подальше от места крушения, поскольку оно расположено на опасном и недоступном участке береговой линии и находится в нестабильном состоянии», — говорится в заявлении совета.

Экологи посетили место крушения, чтобы проверить, не содержится ли на судне каких-либо опасных или загрязняющих веществ, но ничего не обнаружили.

Alta была построена в 1976 году в Танзании. В 2017 году судно сменило владельца и отправлялось из Греции в Гаити в сентябре 2018 года, когда получило повреждения в двух тысячах километрах к юго-востоку от Бермудских островов.

Экипаж из десяти человек был эвакуирован американским катером береговой охраны, а судно отбуксировано в Гайану, откуда оно исчезло — по всей видимости, его угнали. Его дальнейшая судьба была неизвестна до августа 2019 года, когда ледовый патрульный корабль Королевского флота, HMS Protector, столкнулся с ним в середине Атлантики, по-видимому, без экипажа. Предполагается, что Alta дрейфовала из Африки, а затем через Испанию добралась до берегов Ирландии.

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