Коронавирус уберег жителей Арканзаса от торнадо

Начальник полиции Джонсборо Рик Эллиотт также считает, что действия, предпринятые для обуздания пандемии, помогли городу избежать большего числа раненых. Он также призвал жителей продолжать социальное дистанцирование и по возможности оставаться дома.

США находится на вершине списка стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19. По последним данным в стране заразились 164 359 человек, 3 173 из которых скончались.