Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Коронавирус уберег жителей Арканзаса от торнадо

31 марта 2020
Карантинные меры помогли пережить стихийное бедствие без смертей.

28 марта мощный торнадо прошелся по штату Арканзас, затронув город Джонсборо с населением около 75 000 человек. В результате воздействия стихии было повреждено несколько зданий и ранены по меньшей мере 22 человека.

Видео и фотографии, размещенные в соцсетях, свидетельствуют о значительном повреждении важных районов города, в том числе муниципального аэропорта и местного торгового центра. Однако, несмотря на силу торнадо, сообщений о гибели людей не поступало, и городские власти связывают это с карантинными мерами, принятыми в связи с пандемией коронавируса.

«Если бы у нас не было этих мер, я бы сказал, что в этом торговом центре было бы гораздо больше людей, и мы бы столкнулись с гораздо худшим положением», — Гарольд Перрен, мэр Джонсборо.

Начальник полиции Джонсборо Рик Эллиотт также считает, что действия, предпринятые для обуздания пандемии, помогли городу избежать большего числа раненых. Он также призвал жителей продолжать социальное дистанцирование и по возможности оставаться дома.

США находится на вершине списка стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19. По последним данным в стране заразились 164 359 человек, 3 173 из которых скончались.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла