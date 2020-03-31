Коронавирус уберег жителей Арканзаса от торнадо

28 марта мощный торнадо прошелся по штату Арканзас, затронув город Джонсборо с населением около 75 000 человек. В результате воздействия стихии было повреждено несколько зданий и ранены по меньшей мере 22 человека.
Видео и фотографии, размещенные в соцсетях, свидетельствуют о значительном повреждении важных районов города, в том числе муниципального аэропорта и местного торгового центра. Однако, несмотря на силу торнадо, сообщений о гибели людей не поступало, и городские власти связывают это с карантинными мерами, принятыми в связи с пандемией коронавируса.
Начальник полиции Джонсборо Рик Эллиотт также считает, что действия, предпринятые для обуздания пандемии, помогли городу избежать большего числа раненых. Он также призвал жителей продолжать социальное дистанцирование и по возможности оставаться дома.
США находится на вершине списка стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19. По последним данным в стране заразились 164 359 человек, 3 173 из которых скончались.