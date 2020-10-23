Кошки против собак: кого предпочитают пользователи соцсетей?

В течение месяца (с 18 августа по 19 сентября 2020 года) эксперты YouScan определяли степень популярности котов и собак в разных соцсетях (включая мессенджеры), высчитывали количество просмотров и вовлеченность (engagement rate), кто больше интересен пользователям — котята/щенки или взрослые животные — и многое другое. В темах применялись автоматическое определение тональности, контент-анализ и категоризация упоминаний, а также удалялись нерелевантные упоминания.
В распоряжении редакции Nat-geo.ru оказался документ с полными результатами исследования — делимся самым интересным.
Основные выводы (коротко)
- Пользователи на 14% больше генерируют контент с кошками, чем с собаками.
- Основной аудиторией представленных тем стали пользователи от 25 до 34 лет. Также стоит отметить активность среди мужчин от 45 до 59 лет. При этом, в целом, женщины были гораздо активнее мужчин: в обеих темах доля их постов превышала 75%.
- В анализируемых темах наиболее популярными платформами стали ВКонтакте и Инстаграм. В топ-3 также попал YouTube (с большим отставанием от двух лидеров).
- Платформой — лидером по количеству просмотров стал ВКонтакте, однако пользователи Инстаграма показали большую вовлеченность.
- В среднем, котят лайкают и просматривают больше, чем взрослых кошек. Щенков тоже лайкают чаще, чем взрослых собак (однако разница не столь велика); при этом видеоконтент, посвященный взрослым собакам, просматривают значительно чаще.
- «Овчарка», «хаски» и «шпиц» стали самыми популярными породами собак в упоминаниях. Среди пород кошек в постах чаще всего упоминались «британская», «мейн-кун» и «шотландская».
- Мужчины чаще фотографируются с собаками, а женщины — с кошками.
Несколько ключевых слайдов
Сообщества про кошек и собак
Вовлечение
Возраст участников обсуждений
Самые обсуждаемые породы
Исследование было проведено по заказу канала ТВ-3 и приурочено к выходу дог-шоу «Лучший пёс», передачи о взаимоотношениях хозяев и их собак.
Скачать файл с полными результатами исследования можно здесь.