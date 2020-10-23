Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Жизнь планеты

Кошки против собак: кого предпочитают пользователи соцсетей?

YouScan, ТВ-3
23 октября 2020
friends-1149841.jpg
Фото: Pixabay
Масштабное исследование провели телеканал ТВ-3 и YouScan, система мониторинга и аналитики социальных медиа

В течение месяца (с 18 августа по 19 сентября 2020 года) эксперты YouScan определяли степень популярности котов и собак в разных соцсетях (включая мессенджеры), высчитывали количество просмотров и вовлеченность (engagement rate), кто больше интересен пользователям — котята/щенки или взрослые животные — и многое другое. В темах применялись автоматическое определение тональности, контент-анализ и категоризация упоминаний, а также удалялись нерелевантные упоминания.

В распоряжении редакции Nat-geo.ru оказался документ с полными результатами исследования — делимся самым интересным.

Основные выводы (коротко)

  • Пользователи на 14% больше генерируют контент с кошками, чем с собаками.
  • Основной аудиторией представленных тем стали пользователи от 25 до 34 лет. Также стоит отметить активность среди мужчин от 45 до 59 лет. При этом, в целом, женщины были гораздо активнее мужчин: в обеих темах доля их постов превышала 75%.
  • В анализируемых темах наиболее популярными платформами стали ВКонтакте и Инстаграм. В топ-3 также попал YouTube (с большим отставанием от двух лидеров).
  • Платформой — лидером по количеству просмотров стал ВКонтакте, однако пользователи Инстаграма показали большую вовлеченность.
  • В среднем, котят лайкают и просматривают больше, чем взрослых кошек. Щенков тоже лайкают чаще, чем взрослых собак (однако разница не столь велика); при этом видеоконтент, посвященный взрослым собакам, просматривают значительно чаще.
  • «Овчарка», «хаски» и «шпиц» стали самыми популярными породами собак в упоминаниях. Среди пород кошек в постах чаще всего упоминались «британская», «мейн-кун» и «шотландская».
  • Мужчины чаще фотографируются с собаками, а женщины — с кошками.

Несколько ключевых слайдов

Динамика упоминаний.jpg
YouScan
Доли упоминаний.jpg
YouScan

Сообщества про кошек и собак

Screen Shot 2020-10-21 at 19.51.28.png
YouScan

Вовлечение

Screen Shot 2020-10-21 at 19.53.57.png
YouScan

Возраст участников обсуждений

Screen Shot 2020-10-21 at 19.56.07.png
YouScan

Самые обсуждаемые породы

Screen Shot 2020-10-21 at 19.57.52.png
YouScan

Исследование было проведено по заказу канала ТВ-3 и приурочено к выходу дог-шоу «Лучший пёс», передачи о взаимоотношениях хозяев и их собак.

Скачать файл с полными результатами исследования можно здесь.

рекомендации
Информация

Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Корзина, продукты, товары, супермаркет

Тест: как не попасть на крючок гринвошинга