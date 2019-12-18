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Жизнь планеты

Кот с бионическими лапами покорил Инстаграм (и наши сердца)

18 декабря 2019
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Фото: vituzzosuperstar/Instagram
Животное лишилось конечностей, попав под машину.

Шестилетний кот по имени Витуццо проживает в семье бывшей итальянской баскетболистки Сильвии Готарди и арт-дизайнера Линды Ронцони. Пара поженилась в июле 2018 года, а в декабре отправилась в медовый месяц, попросив присматривать за котом их друга.

Через некоторое время Сильвия и Линда узнали, что их питомец пропал. После суток поиска Витуццо нашли с раздавленными задними лапами – по всей видимости, животное попало под машину. Ветеринарам сразу же пришлось удалить одну лапу, а вторую попытались спасти, однако из-за инфекции в итоге ампутировали и ее.

Хирурги сделали коту временные протезы, одновременно начав разработку постоянных бионических лап, аналогичных тем, которые используют спортсмены.

Операция по установке новых протезов, элементы которых были вживлены в оставшиеся суставы, прошла в марте. Животному понадобилось около двух месяцев на привыкание к ним. Как сообщает ВВС, подобная операция прошла успешно впервые в Италии.

Год спустя после аварии Витуццо уже свободно передвигается по квартире и, судя по всему, чувствует себя довольно комфортно. Он легко забирается на книжные полки, где любит дремать, спускается и поднимается по лестнице вслед за хозяйками и активно играет. 

У кота есть Инстаграм-аккаунт, где на него подписаны четыре тысячи подписчиков. История Витуццо была подхвачена итальянскими СМИ и широко освещена по всей стране.

Последний комментарий на странице Витуццо в инстаграме гласит: «Вся пресса говорит обо мне. Но не волнуйтесь, я остаюсь скромным».