Кот с бионическими лапами покорил Инстаграм (и наши сердца)

Шестилетний кот по имени Витуццо проживает в семье бывшей итальянской баскетболистки Сильвии Готарди и арт-дизайнера Линды Ронцони. Пара поженилась в июле 2018 года, а в декабре отправилась в медовый месяц, попросив присматривать за котом их друга.

Через некоторое время Сильвия и Линда узнали, что их питомец пропал. После суток поиска Витуццо нашли с раздавленными задними лапами – по всей видимости, животное попало под машину. Ветеринарам сразу же пришлось удалить одну лапу, а вторую попытались спасти, однако из-за инфекции в итоге ампутировали и ее.

Хирурги сделали коту временные протезы, одновременно начав разработку постоянных бионических лап, аналогичных тем, которые используют спортсмены.