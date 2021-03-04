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Жизнь планеты

Кот забрался на крышу поезда в Лондоне, задержав его отбытие на два с половиной часа

National Geographic Россия
04 марта 2021
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Как животное там оказалось, до сих пор неясно.

Кота заметили на крыше скоростного поезда на станции Юстон за полчаса до отправления рейса Лондон — Манчестер. Пассажиров пересадили в запасной состав, который отправился с небольшой задержкой. При этом самого кота не могли снять с крыши два с половиной часа.

По словам сотрудников железной дороги, кот находился в опасной близости от линий электропередачи с напряжением 25 000 вольт. В итоге животное удалось снять, подняв к крыше ведро и заманив кота внутрь. Сотрудники сообщили, что кот выглядел спокойным, и до сих пор непонятно, как он вообще оказался на крыше поезда.

«Нам часто приходится иметь дело с птицами на станции, но за все время, что я здесь, это первая кошка, оказавшаяся в поезде. К счастью, любопытство не убило этого кота, и мы рады, что он не потратил одну из своих девяти жизней», — Джо Хендри, менеджер станции Network Rail в Юстоне.

Юстонская станция находится в центральной части Лондона, в районе Камден. Это пятая по загруженности станция Великобритании и самый загруженный междугородний пассажирский терминал страны.

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