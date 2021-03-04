Кот забрался на крышу поезда в Лондоне, задержав его отбытие на два с половиной часа

Кота заметили на крыше скоростного поезда на станции Юстон за полчаса до отправления рейса Лондон — Манчестер. Пассажиров пересадили в запасной состав, который отправился с небольшой задержкой. При этом самого кота не могли снять с крыши два с половиной часа.

По словам сотрудников железной дороги, кот находился в опасной близости от линий электропередачи с напряжением 25 000 вольт. В итоге животное удалось снять, подняв к крыше ведро и заманив кота внутрь. Сотрудники сообщили, что кот выглядел спокойным, и до сих пор непонятно, как он вообще оказался на крыше поезда.