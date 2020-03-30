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Жизнь планеты

Козлы оккупировали город в Великобритании после введения карантина: видео

30 марта 2020
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Фото: AndrewStuart / twitter.com
Они полностью игнорируют правила социального дистанцирования.

Козлы появились в валлийском городке Лландидно 27 марта и до сих пор вольготно себя чувствуют на опустевших улицах, несмотря на то, что полиция пыталась их отогнать к мысу Грэйт Орм, откуда они, предположительно, сбежали. Историю придал огласке местный журналист Эндрю Стюарт. Он выложил в твиттер видео с бегущими по улице козлами, а в следующие дни следил за их перемещениями.

28 марта Стюарт отметил, что козлы вновь на улицах и по-прежнему нарушают правило не собираться в группы.

Козлы не исчезли с улиц и 30 марта. «Теперь они заправляют в Лландидно, и мы просто должны принять это как факт», — написал Стюарт.

Строгий карантин в связи с пандемией коронавируса был введен в Великобритании 23 марта. Люди могут выходить из дома за покупками товаров первой необходимости, лечения, поездок на работу и с нее, если они не могут работать дистанционно, а также для пробежек или другой физической активности раз в день. Собираться больше, чем по двое запрещено, если речь не идет о членах семьи, живущих вместе.

На карантине также находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностирован COVID-19.

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