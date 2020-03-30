Козлы оккупировали город в Великобритании после введения карантина: видео

Козлы появились в валлийском городке Лландидно 27 марта и до сих пор вольготно себя чувствуют на опустевших улицах, несмотря на то, что полиция пыталась их отогнать к мысу Грэйт Орм, откуда они, предположительно, сбежали. Историю придал огласке местный журналист Эндрю Стюарт. Он выложил в твиттер видео с бегущими по улице козлами, а в следующие дни следил за их перемещениями.
I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020
Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC
28 марта Стюарт отметил, что козлы вновь на улицах и по-прежнему нарушают правило не собираться в группы.
Goat update: they’re back, and they’re gathering in groups of more than 2 🐐 pic.twitter.com/Bc2N42SPGo— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 28, 2020
Козлы не исчезли с улиц и 30 марта. «Теперь они заправляют в Лландидно, и мы просто должны принять это как факт», — написал Стюарт.
They run Llandudno now and we just have to accept that as fact. Shenkin must be giving them tips from the Royal Welsh. pic.twitter.com/RaABUtWrDa— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020
I, for one, welcome our new goat overlords pic.twitter.com/Fk5x6XaCLM— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020
Строгий карантин в связи с пандемией коронавируса был введен в Великобритании 23 марта. Люди могут выходить из дома за покупками товаров первой необходимости, лечения, поездок на работу и с нее, если они не могут работать дистанционно, а также для пробежек или другой физической активности раз в день. Собираться больше, чем по двое запрещено, если речь не идет о членах семьи, живущих вместе.
На карантине также находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностирован COVID-19.
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