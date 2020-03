Козлы оккупировали город в Великобритании после введения карантина: видео

Они полностью игнорируют правила социального дистанцирования.

Козлы появились в валлийском городке Лландидно 27 марта и до сих пор вольготно себя чувствуют на опустевших улицах, несмотря на то, что полиция пыталась их отогнать к мысу Грэйт Орм, откуда они, предположительно, сбежали. Историю придал огласке местный журналист Эндрю Стюарт. Он выложил в твиттер видео с бегущими по улице козлами, а в следующие дни следил за их перемещениями.

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.



Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020

28 марта Стюарт отметил, что козлы вновь на улицах и по-прежнему нарушают правило не собираться в группы.

Goat update: they’re back, and they’re gathering in groups of more than 2 🐐 pic.twitter.com/Bc2N42SPGo — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 28, 2020

Козлы не исчезли с улиц и 30 марта. «Теперь они заправляют в Лландидно, и мы просто должны принять это как факт», — написал Стюарт.

They run Llandudno now and we just have to accept that as fact. Shenkin must be giving them tips from the Royal Welsh. pic.twitter.com/RaABUtWrDa — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

I, for one, welcome our new goat overlords pic.twitter.com/Fk5x6XaCLM — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020