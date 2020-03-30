Козлы оккупировали город в Великобритании после введения карантина: видео

Строгий карантин в связи с пандемией коронавируса был введен в Великобритании 23 марта. Люди могут выходить из дома за покупками товаров первой необходимости, лечения, поездок на работу и с нее, если они не могут работать дистанционно, а также для пробежек или другой физической активности раз в день. Собираться больше, чем по двое запрещено, если речь не идет о членах семьи, живущих вместе.

На карантине также находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностирован COVID-19.

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