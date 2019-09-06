«Краски осени» откроются в Ботаническом саду МГУ 7 сентября

В центре внимания на выставке «Мир! Труд! Урожай!» — техническая конопля (растения, промышленные изделия, еда, мастер-классы, лекции), промысловые водоросли с Белого моря, мёд, яблоки, тыквы, томаты, пряные травы, прочие дары природы и результаты трудов рук человека.
Главная тема выставки урожая — промыслы и культуры допетровской Руси.
Конопля (Cannabis sativa из сем. крапивных) – древнейшая масличная и волокнистая культура. В Древней Руси ее производство было одной из основ экономики страны, а пенька — важнейший предмет экспорта. Сейчас производство конопли в России вновь увеличивается, а предрассудки относительно нее постепенно развеиваются.
Посетители увидят живую трёхметровую коноплю, привезенную из Мордовии, где ее выращивают как минимум на 700 гектарах, а также исходное волокно и сделанное из него верёвки, канаты, костру, мульчу, смогут продегустировать конопляное масло и десерты из конопляной муки.
Отдельная экспозиция будет посвящена другим волокнистым растениям и изделиям из них. Будут и сами растения, и что из них делают: конопля и пенька, агава и сизаль, кокосовая пальма и кокосовое волокно, лён и льняное волокно, хлопчатник и хлопок, манильский текстильный банан и манильская пенька (манила), а также другие волокнистые растения: драконовое дерево, юкка, новозеландский лён и другие менее распространенные виды растительных волокон.
Секция «Естественного пчеловодства» при Клубе «Жизнь на Земле» представит:
- традиционную разборную колоду из цельного ствола дерева, в каких держали пчел еще 100 лет назад;
- открытый улей с рамками, которые можно посмотреть и потрогать;
- сотовый секционный мёд из от семьи пчел «Аптекарского огорода»;
- костюм пчеловода и основной пчеловодный инструмент.
Помимо этого, посетителей ждёт дегустация нескольких сортов мёда и цветочной пыльцы. В качестве дополнительной продукции пчеловодства будут представлены воск и восковые свечи, натуральное медовое мыло и мази с медом и прополисом.
На выставке покажут три группы водорослей, привезенных сотрудниками сада с Беломорской биологической станции МГУ — ламинарию (из которой делают морскую капусту и косметику), пузырчатые фукусы (для добычи йода) и редкую красную анфельцию (источник желирующего вещества агар-агара). Из-за варварской добычи анфельции в советские годы, ее запасы в Белом море истощены, и сейчас добыча запрещена — можно лишь собирать штормовые выбросы.
Для создания экспозиции с Белого моря также привезли традиционное деревянное поморское сушило.
Сад украсят десятки тысяч красочных осенних растений. Берега Зеркального канала с Плавучими садами для рыб — цветочное ожерелье из десятков сортов хризантем: от милых и простых до благородных и утонченных в прямом смысле этого слова — с тончайшими нитевидными лепестками. Также цветут георгины, астры, верески, гортензии и декоративные капусты.
Фестиваль «Краски осени» завершится 13 октября.