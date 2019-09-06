«Краски осени» откроются в Ботаническом саду МГУ 7 сентября

Отдельная экспозиция будет посвящена другим волокнистым растениям и изделиям из них. Будут и сами растения, и что из них делают: конопля и пенька, агава и сизаль, кокосовая пальма и кокосовое волокно, лён и льняное волокно, хлопчатник и хлопок, манильский текстильный банан и манильская пенька (манила), а также другие волокнистые растения: драконовое дерево, юкка, новозеландский лён и другие менее распространенные виды растительных волокон.

Секция «Естественного пчеловодства» при Клубе «Жизнь на Земле» представит:

- традиционную разборную колоду из цельного ствола дерева, в каких держали пчел еще 100 лет назад;

- открытый улей с рамками, которые можно посмотреть и потрогать;

- сотовый секционный мёд из от семьи пчел «Аптекарского огорода»;

- костюм пчеловода и основной пчеловодный инструмент.

Помимо этого, посетителей ждёт дегустация нескольких сортов мёда и цветочной пыльцы. В качестве дополнительной продукции пчеловодства будут представлены воск и восковые свечи, натуральное медовое мыло и мази с медом и прополисом.

На выставке покажут три группы водорослей, привезенных сотрудниками сада с Беломорской биологической станции МГУ — ламинарию (из которой делают морскую капусту и косметику), пузырчатые фукусы (для добычи йода) и редкую красную анфельцию (источник желирующего вещества агар-агара). Из-за варварской добычи анфельции в советские годы, ее запасы в Белом море истощены, и сейчас добыча запрещена — можно лишь собирать штормовые выбросы.

Для создания экспозиции с Белого моря также привезли традиционное деревянное поморское сушило.

Сад украсят десятки тысяч красочных осенних растений. Берега Зеркального канала с Плавучими садами для рыб — цветочное ожерелье из десятков сортов хризантем: от милых и простых до благородных и утонченных в прямом смысле этого слова — с тончайшими нитевидными лепестками. Также цветут георгины, астры, верески, гортензии и декоративные капусты.