Красный Крест объявил о нехватке донорской крови из-за пандемии COVID-2019

Кровь имеет ограниченный срок годности, и, чтобы продолжать лечение пациентов, ее запасы необходимо постоянно пополнять. Особенное значение нынешняя нехватка крови имеет для больных онкологией: им нужны тромбоциты, использовать которые можно только в течение пяти дней. Когда объемы донорства снижаются, запасы крови расходуются очень быстро. Это приводит к остановке курса лечения и подвергает риску жизни.

Глобальная пандемия COVID-19 привела к многочисленным проблемам, которые привели к сокращению донорства. Среди них — закрытие образовательных учреждений и офисных зданий, где часто организуют пункты сдачи крови, и страх инфекции среди населения, который приводит к уменьшению числа доноров. При этом в условиях продолжающейся пандемии для миллионов пациентов жизненно важно, чтобы подходящие доноры продолжали сдавать кровь каждые 56 дней.

Ежегодно доноры МФКК сдают кровь около 34 миллионов раз, что спасает жизни пациентов разных возрастов во всем мире. Всего за 10-15 минут донор может сдать достаточно крови, чтобы спасти целых три жизни.

«Сегодня в России резко упала активность доноров крови в связи с ограничительными мерами, принятыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. C дефицитом крови и ее компонентов могут столкнуться в первую очередь крупные больницы, где есть онкологические и гематологические отделения, больницы скорой помощи и роддома.

Российский Красный Крест проводит во многих регионах России постоянную работу с безвозмездными донорами, мы хорошо знаем, какой неоценимый вклад вносит в национальное донорское движение молодое поколение, а также донорские семейные династии. И мы хорошо знаем, какую самоотверженную работу проводят врачи, работающие на станциях и в отделениях переливания крови — это, без преувеличения, гражданский подвиг», — говорит председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.