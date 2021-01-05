Крокодилы любят играть и умеют дружить. Даже с людьми!

Исследование провел биолог Владимир Динец из Университета Теннесси, США. Многие годы он посвятил изучению поведения крокодилов; именно ему, например, принадлежит открытие того факта, что рептилии используют для охоты подручные инструменты.



В рамках очередных исследований биолог не только наблюдал за повадками крокодилов, но также изучил множество отзывов любителей животных в интернете. Результаты научной работы опубликованы в журнале Animal Behavior and Cognition.



Согласно полученным данным, крокодилы достаточно эмоциональны и умеют получать удовольствие от тех же вещей, что и обычные домашние питомцы. Динец выделил три базовых типа игр, которые предпочитают рептилии. Это, в частности, игры с объектами окружающей среды, самостоятельные или социальные занятия.



Молодые крокодилы нередко забавляются с плавающими на поверхности воды предметами: мусором, ветками, листвой, а на суше они с удовольствием катают круглые объекты. Безо всякой связи с охотой крокодил может прокатиться на гребне волны, как настоящий серфингист.



Под социальной игрой подразумеваются контакты с другими особями. Крокодилы нередко катают друг друга на своих спинах, а однажды ученому удалось заметить игру молодой рептилии с выдрой. Еще одним необычным примером стал случай 20-летней дружбы крокодила и человека, спасшего его от смерти. Раненый крокодил был помещен в зоопарк, и с тех пор каждый раз, когда спаситель навещает его, животное выказывает явные признаки привязанности и позволяет себя гладить.



Все это свидетельствует о том, что крокодилы в достаточной степени эмоциональны. Динец напоминает, что в зоопарках, на фермах и в центрах разведения обитают тысячи крокодилов. Если обеспечить их игрушками и возможностью играть с другими особями, это сделает их существование более комфортным и счастливым.