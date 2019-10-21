Крупнейшая в мире тюрьма будет закрыта

Тюремный комплекс Райкерс начал свою работу в 1931 году. В его состав входят десять отдельных тюрем, игровые площадки, часовни, школы, спортзалы, магазины, парикмахерские, хлебопекарня, электростанция, автобусный парк и автомойки. В числе его самых известных заключенных — рэпер Тупак Шакур, Сид Вишес (фронтмен скандально известной панк-группы Sex Pistols) и Марк Дэвид Чепмен — человек, убивший Джона Леннона.

В последние годы Нью-Йорк отмечает падение уровня преступности — это стало следствием многих факторов, в том числе реформы уголовного правосудия. Если в 1991 году число заключенных составляло 22 000 человек, то сейчас это менее 7000 человек. С учетом текущих тенденций городские власти считают, что к 2026 году количество заключенных может сократиться до 3300.



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