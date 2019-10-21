Крупнейшая в мире тюрьма будет закрыта

Тюремный комплекс Райкерс, расположенный на одноименном острове (Rikers Island), будет расформирован. Содержавшихся там преступников переведут в другие тюрьмы.
Расследование, проведенное Министерством юстиции США в 2014 году, показало, что конституционные права заключенных регулярно нарушались, а представители администрации были вовлечены в преступную деятельность.
СМИ, проводя расследования, также раскрыли факты пыток и убийств. Среди прозвищ, которые имеет Райкерс — «Школа гладиаторов», «Остров истязаний», «Гуантанамо в Нью-Йорке» и летом — «Печь». Городской совет пришел к выводу, что тюрьму следует реорганизовать. План обойдется городу в $8,7 млрд, его реализация намечена на 2026 год.
Заключенных расселят по небольшим тюрьмам, которые будут построены в четырех районах: в центре Бруклина, рядом со станцией метро в Квинсе, в Бронксе и неподалеку от мэрии Манхэттена.
Тюремный комплекс Райкерс начал свою работу в 1931 году. В его состав входят десять отдельных тюрем, игровые площадки, часовни, школы, спортзалы, магазины, парикмахерские, хлебопекарня, электростанция, автобусный парк и автомойки. В числе его самых известных заключенных — рэпер Тупак Шакур, Сид Вишес (фронтмен скандально известной панк-группы Sex Pistols) и Марк Дэвид Чепмен — человек, убивший Джона Леннона.
В последние годы Нью-Йорк отмечает падение уровня преступности — это стало следствием многих факторов, в том числе реформы уголовного правосудия. Если в 1991 году число заключенных составляло 22 000 человек, то сейчас это менее 7000 человек. С учетом текущих тенденций городские власти считают, что к 2026 году количество заключенных может сократиться до 3300.
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