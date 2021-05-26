Крупнейшие в мире геоглифы обнаружены в Индии

На бескрайних засушливых просторах индийской пустыни Тар спрятаны загадочные древние рисунки, вырезанные на земле. По словам исследователей, эти недавно обнаруженные геоглифы так огромны, что их создатели никогда так и не смогли увидеть свое творение целиком.
Среди всех известных геоглифов, имеющих историческое значение, в том числе знаменитых рисунков на плато Наска в Перу, начертанные в пустыне Тар линии стоят особняком. Ученые подозревают, что они могут быть крупнейшим из когда-либо созданных графических изображений, созданных людьми.
Геоглифы были обнаружены с помощью Google Earth во время виртуального исследования пустыни Тар (также известной как Великая индийская пустыня) независимыми экспертами – Карло и Йоханном Этхаймерами. Этот регион охватывает около 200 000 квадратных километров на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана.
Среди бескрайнего засушливого ландшафта Этхаймеры определили несколько участков, расположенных вокруг «Золотого города» Джайсалмера, отмеченных геометрическими линиями, напоминающими геоглифы.
Более тщательный осмотр во время полевого исследования в 2016 году с использованием беспилотного летательного аппарата показал, что некоторые из идентифицированных линий были бороздами, очевидно созданными человеком. По словам исследователей, в частности выделялись «две замечательные геометрические фигуры исключительного характера» недалеко от деревни Боха: гигантская спираль и рисунок в форме змеи. Каждая из этих фигур соединена группой извилистых линий.
Линии, составляющие эти фигуры, представляют собой вытравленные в земле полосы глубиной до 10 сантиметров и шириной от 20 до 50 см. Самый большой идентифицированный геоглиф, гигантская асимметричная спираль (названная Боха 1), состоит из одной петляющей линии, протянувшейся на 12 километров на площади 724 метра в длину и 201 метр в ширину.
К юго-западу от этого огромного «завихрения» находится геоглиф змеевидной формы (Боха 2), состоящий из 11-километровой линии. Рисунок включает в себя змееподобную фигуру, меньшую спираль и длинную последовательность линий в стиле бустрофедона (способ письма, при котором направление письма чередуется в зависимости от четности строки).
В целом исследователи задокументировали в пустыне Тар линии общей протяженностью около 48 км. По своим размерам индийские рисунки значительно превосходят геоглифы пустыни Наска.
Во время полевых исследований были обнаружены три мемориальных камня, которые расположены в ключевых точках изображений. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что для создания гигантского и сложного дизайна использовались планиметрические знания.
Что это за комплекс рисунков и кто его создал, еще не совсем ясно. Исследователи предполагают, что образования являются не слишком древними, а скорее относительно недавними геоглифами, возможно, возрастом около 150 лет.
О назначении геоглифов также нельзя говорить с уверенностью. Исследователи предполагают, что линии могли выступать неизвестным типом культурной практики, имеющей религиозное, астрономическое или космологическое значение.
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