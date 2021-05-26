Крупнейшие в мире геоглифы обнаружены в Индии

На бескрайних засушливых просторах индийской пустыни Тар спрятаны загадочные древние рисунки, вырезанные на земле. По словам исследователей, эти недавно обнаруженные геоглифы так огромны, что их создатели никогда так и не смогли увидеть свое творение целиком.

Среди всех известных геоглифов, имеющих историческое значение, в том числе знаменитых рисунков на плато Наска в Перу, начертанные в пустыне Тар линии стоят особняком. Ученые подозревают, что они могут быть крупнейшим из когда-либо созданных графических изображений, созданных людьми.

Геоглифы были обнаружены с помощью Google Earth во время виртуального исследования пустыни Тар (также известной как Великая индийская пустыня) независимыми экспертами – Карло и Йоханном Этхаймерами. Этот регион охватывает около 200 000 квадратных километров на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана.

Среди бескрайнего засушливого ландшафта Этхаймеры определили несколько участков, расположенных вокруг «Золотого города» Джайсалмера, отмеченных геометрическими линиями, напоминающими геоглифы.