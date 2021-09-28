Крупнейший в мире проект чистой энергии обеспечит Сингапур электричеством

Колоссальный инфраструктурный проект стоимостью $22 миллиарда отправит австралийскую солнечную энергию на расстояние более 5000 км до Сингапура по высоковольтным подводным кабелям. Он откроется в 2027 году и станет крупнейшей солнечной фермой и хранилищем аккумуляторов в истории.

Сотрудничество обещает быть взаимовыгодным. Тогда как малозаселенный север Австралии практически круглый год освещается Солнцем, Сингапуру, который стремится перейти на возобновляемые источники энергии, катастрофически не хватает места для размещения соответствующей инфраструктуры.

Австралийско-азиатский проект PowerLink, возглавляемый австралийской компанией Sun Cable, планирует создать гигантский «Солнечный участок Пауэлл-Крик» на 12 000 гектаров в засушливых землях примерно в 800 км к югу от Дарвина. Мощность участка составит 17–20 гигаватт. Соответствующая система хранения предполагает примерно 36–42 гигаватт аккумуляторов. Это почти в 10 раз больше, чем вырабатывает крупнейшая на данный момент солнечная электростанция Бхадиа, которая находится в Индии.